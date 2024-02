The Watcher: Η πιο καλοντυμένη γυναίκα της τηλεόρασης, το ταξίδι στο Ντουμπάι και το άγνωστο Νόμπελ του Σεφέρη

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Η ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών media, που χαιρέτισαν το γεγονός ότι έγινε η 16η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που νομοθετεί την ισότητα στο γάμο. Συγκινητικές σκηνές διεξήχθησαν εντός και εκτός του Κοινοβουλίου, με πλέον συζητημένες τη σε α’ πρόσωπο εξομολόγηση του Σπύρου Μπιμπίλα, που χειροκροτήθηκε από εκπροσώπους όλων των κομμάτων, αλλά και την on air συγκίνηση του Γιώργου Καπουτζίδη, σε τηλεοπτική συνομιλία στο πρωινό του Star, που κατέληξε στην επωδό: “Η καρδιά δεν έχει φύλο”. Ας το κρατήσουμε.

* Ένα άλλο θέμα, που απασχόλησε μέσα στην εβδομάδα και που συχνά πυκνά γίνεται θέμα συζήτησης, είτε με τους ίδιους είτε με άλλους πρωταγωνιστές, αφορά τις φωτογραφίες και τα βίντεο από υπερπολυτελές ταξίδι στο Ντουμπάι, που δημοσιοποίησε η Αθηνά Οικονομάκου. Κάποια σχόλια που την κατέκριναν για επίδειξη πλούτου, έγιναν αντικείμενο ευρείας αναπαραγωγής από τηλεοπτικές εκπομπές, που κάθε τόσο επαναλαμβάνουν την ίδια συζήτηση και τον ίδιο -κούφιο- προβληματισμό γύρω από πρόσωπα, που ποτέ δεν έκρυψαν ότι είναι η δουλειά τους να προωθούν στα social ένα συγκεκριμένο life style. Κι αν οι ίδιοι οι followers που το επιζητούν, αμέσως μετά το κατακρίνουν ως επίδειξη πλούτου που προκαλεί την κοινωνία, προφανώς αγανακτούν, γιατί δεν μπορούν να το μιμηθούν -κι ας προκαλέσουν…

* Γεγονός, πάντως, είναι πως οι πιο τοξικές στιγμές και νοοτροπίες των social media πάντα βρίσκουν χώρο και εύφορο πεδίο αναπαραγωγής στην τηλεόραση, διότι κάπως πρέπει να γεμίσει και ο κενός τηλεοπτικός χρόνος -όταν ο Κασσελάκης δεν πηγαίνει καν για κούρεμα…

* Με νέο τηλεπαιχνίδι επανήλθε η Αννίτα Πάνια στην τηλεόραση, στη συχνότητα του Open. Το “Next Please” είναι ένα τηλεπαιχνίδι με κοινό στο στούντιο, που χειροκροτά και χτυπάει ρυθμικά παλαμάκια στα τραγούδια που ακούγονται κάθε τόσο και με παίκτες που δυσκολεύονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου “πώς λέγεται το πέλαγος, μέσα στο οποίο έπεσε ο Ίκαρος, Κρητικό ή Ικάριο;”. (Έστω μια βοήθεια;) Η απάντηση, πάντως, που έγινε viral ήρθε στην πρεμιέρα, όταν στο ερώτημα “ο Γιώργος Σεφέρης έχει βραβευτεί με Νόμπελ…”; ο μεγάλος φιναλίστ του τελικού απάντησε: “Ποδοσφαιριστή”…

* Viral βεβαίως έγινε και το βίντεο του Πάνου Βλάχου, ο οποίος τραγουδώντας στίχο που περιείχε αναφορά στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και στον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Άρη Πορτοσάλτε, προκάλεσε ποικίλα σχόλια κι άνοιξε μια ευρεία συζήτηση περί παρακίνησης σε βία και λογοκρισίας στην τέχνη, με υπερβολές από υπερασπιστές της κάθε πλευράς, που φυσικά δεν κατέληξε πουθενά. Και πώς να καταλήξει; Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα διαλόγου στο πάνελ της Φαίης Σκορδά, όταν συνεργάτις της βλέποντας απόσπασμα της παράστασης του Πάνου Βλάχου σχολίασε ότι “η συγκεκριμένη (καλλιτεχνική) απόπειρα δεν βγήκε”. “Μα πώς το ξέρεις, αφού δεν έχεις δει την παράστασή του;” αντέδρασε η Σκορδά κι η συνεργάτις απάντησε με το -άχαστο- επιχείρημα της άγνοιας του συνόλου: “Γιατί; Όλοι που τη σχολιάζουν, την έχουν δει; Όλοι, ένα απόσπασμα δεν κρίνουμε;” (Θα μπορούσε να ήταν και ο τίτλος στο βιβλίο της τηλεόρασης: όλοι κρίνουμε ένα απόσπασμα)

* Ποια είναι η πιο καλοντυμένη γυναίκα της τηλεόρασης; (Μη βιαστείτε να απαντήσετε, ακολουθεί παγίδα) Στην ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει ο Στέλιος Κουδουνάρης, σε συνέντευξή του στη “Super Κατερίνα”. Ο σχεδιαστής απάντησε, αναφέροντας τη Βίκυ Καγιά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου. Η απάντηση, όμως, δεν άρεσε στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σοβαρά και ταπεινά, θέλησε να καταθέσει τη δική της άποψη. “Αν με ρωτούσαν, εγώ θα έλεγα την Τσιμτσιλή κι εμένα” είπε σεμνά, βάζοντας την Τσιμτσιλή από πάνω της (και αφήνοντας πίσω της Σκορδά, Μενεγάκη, Μπακοδήμου, Γερμανού και πολλές άλλες, που για λόγους ταπεινότητας, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε…).

* Παραμένουμε σε κλίμα μετριοπάθειας, για να υποδεχτούμε “τον μεγαλύτερο σόουμαν της ελληνικής τηλεόρασης”, όπως υποδέχτηκε δηλαδή η Καινούργιου τον παραγωγό της, Νίκο Κοκλώνη. Με την ανυπομονησία στα ύψη λόγω της πρεμιέρας του “Just the two of us”, η δεύτερη πιο καλοντυμένη γυναίκα της τηλεόρασης παρουσίασε ένα σπέσιαλ αφιέρωμα στον παραγωγό - σόουμαν, φιλοξενώντας συνεντεύξεις φίλων του, τη βαφτιστήρα του, αποσπάσματα από μουσικοχορευτικές εμφανίσεις του και αναλυτική – συγκριτική καταγραφή όλων των outfits που έχει φορέσει σε παλαιότερα σόου, με καίριες παρατηρήσεις για το ποιο δεν άρεσε στον μπαμπά της καλοντυμένης και με την αποκάλυψη για ένα “φανταστικό σακάκι με την πλάτη έξω”, που δεν έχει τολμήσει να βάλει ακόμα -πού να σας τα λέω…

* Στη δύσκολη “μάχη” της τηλεθέασης του prime time φαίνεται πως επανήλθαν ανταγωνιστικά τα ριάλιτι, ιδίως το “Master Chef”, που συγκεντρώνει πρωτιές τις περισσότερες μέρες προβολής του, καθώς έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον με τη μέθοδο των μονομαχιών, που καταλήγουν άμεσα σε νίκη ή ήττα. Η επιστροφή παλιών παικτών φάνηκε να ενισχύει και τα ποσοστά τηλεθέασης του “Survivor”, ωστόσο σπουδαίες πρωτιές εκ μέρους της μυθοπλασίας παίρνει η σειρά “Έτερος εγώ”. Ο τελευταίος κύκλος, που σκηνοθετεί πάντα ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με πρωταγωνιστή τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και που μεταδίδεται με διπλά επεισόδια κάθε Πέμπτη από το Star, έχει κατακτήσει και το κοινό των μετρήσεων, τερματίζοντας πρώτος στη ζώνη του. Αντιθέτως, σε σταθερά καθοδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης παραμένει ο νέος κύκλος του “My style rocks”, που παρά τις αλλαγές στην κριτική επιτροπή δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον σε επίπεδο διαγωνιζόμενων. Μία είναι η δοκιμασμένη λύση: φέρτε πίσω τις παλιές! (Ή έστω τους παλιούς από το “Survivor” -όσους δεν πάνε στο “Just”…)

* Αυτά για σήμερα, να περνάτε όμορφα και μην ξεχάσετε να πάρετε γνώμες για το outfit του Κοκλώνη. Θα είναι άραγε το εξώπλατο;