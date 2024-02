Έρευνα: Η άσκηση μειώνει κατά 24% τον κίνδυνο θνησιμότητας στις γυναίκες

Λίγα λεπτά άσκησης μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη

Περισσότερα οφέλη, συγκριτικά με τους άνδρες, μπορούν να έχουν οι γυναίκες - ακόμα κι αν γυμνάζονται λιγότερο, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Smidt Heart Institute του ιατρικού κέντρου Cedars-Sinai, και τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology», κατέληξε αρχικά στο ότι άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 19 έως 64 ετών, θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης την εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες τείνουν να γυμνάζονται λιγότερο από τους άνδρες, τώρα τα νέα ευρήματα από την έρευνα αποκαλύπτουν ότι, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο.

Η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 412.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, από το 1997 έως το 2017. Οι συμμετέχοντες - το 55% γυναίκες, παρείχαν στοιχεία σχετικά με τη σωματική δραστηριότητά τους στον ελεύθερο χρόνο. Κατά την εξέταση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση έγινε ανάλογα με το φύλο και σε σχέση με τη συχνότητα, τη διάρκεια, την ένταση, καθώς και το είδος της σωματικής δραστηριότητας.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι όλα τα είδη άσκησης, όπως μέτρια αερόβια δραστηριότητα, έντονη άσκηση ή προπόνηση ενδυνάμωσης, ωφελούν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Και για τα δύο φύλα, η μέτρια σωματική δραστηριότητα (140 λεπτών) συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου σε επίπεδο 24% και 18% για γυναίκες και άντρες αντίστοιχα. Παράλληλα, 110 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα συσχετίστηκαν με 24% μειωμένο κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες και 19% στους άνδρες.

«Το όριο των 300 λεπτών (μέτριας άσκησης) την εβδομάδα, είναι το σημείο όπου παρατηρήσαμε τα μεγαλύτερα οφέλη, αλλά στατιστικά είδαμε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο φύλα, οι οποίες εμφανίζονται ακόμα και στη μικρότερη διάρκεια σωματικής άσκησης», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης. «Η έρευνά μας, σε καμία περίπτωση δεν προτείνει ότι οι γυναίκες πρέπει να ασκούνται λιγότερο. Ωστόσο, επικοινωνεί στις γυναίκες που μπορεί να μην ασκούνται αρκετά για διάφορους λόγους, ότι ακόμα και με λίγα λεπτά άσκησης μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη», τόνισε ο ίδιος.