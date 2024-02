Τελικά, τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία; Νέα μελέτη απαντά

Μήπως η ευτυχία δεν απαιτεί υλικό πλούτο;

Την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία έρχεται να αμφισβητήσει νέα έρευνα. Η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζεται συχνά ως κυρίαρχος παράγοντας για την ευτυχία και την ευημερία των ανθρώπων, αλλά τώρα επιστημονική ομάδα κατέληξε στο ότι οι άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθόνων είναι «εξίσου χαρούμενοι» με εκείνους που ζουν στις ανεπτυγμένες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που διενεργήθηκε από το ICTA-UAB (Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona), αποκάλυψε πως οι άνθρωποι σε 19 απομονωμένες κοινότητες του κόσμου ανέφεραν μέση «βαθμολογία ικανοποίησης από τη ζωή» 6,8 στα 10. Αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν ενώ «οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες έχουν εκτιμώμενο ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 1.000 δολάρια ΗΠΑ (800 λίρες Αγγλίας) ανά άτομο».

Η ευτυχία δεν απαιτεί υλικό πλούτο

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη πήραν συνεντεύξεις από 2.966 ανθρώπους σε αυτές τις κοινότητες ιθαγενών σε όλο τον κόσμο, και ουσιαστικά κατέληξαν στο ότι κατά μέσο όρο οι αυτόχθονες ήταν το ίδιο ευτυχισμένοι με τον μέσο άνθρωπο στις δυτικές χώρες υψηλών εισοδημάτων. «Πολλοί πληθυσμοί με πολύ μικρά χρηματικά εισοδήματα αναφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, με βαθμολογίες παρόμοιες με αυτές στις πλούσιες χώρες», σημείωσε ο Έρικ Γκάλμπρεϊθ του Πανεπιστημίου McGill στον Καναδά, πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης. «Ελπίζω πως, μαθαίνοντας περισσότερα για όσα κάνουν τη ζωή ευχάριστη σε αυτές τις διαφορετικές κοινότητες, ίσως βοηθήσει πολλούς άλλους να ζήσουν πιο ικανοποιητικές ζωές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κρίση βιωσιμότητας» λέει ο ίδιος.

Η «ισχυρή σύνδεση που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στο εισόδημα και την ικανοποίηση από τη ζωή δεν είναι οικουμενική και αποδεικνύει ότι ο πλούτος –όπως παράγεται από τις βιομηχανικές κοινωνίες, δεν αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για να ζουν οι άνθρωποι ευτυχισμένες ζωές», τόνισε από την πλευρά της η Βικτόρια Ρέις-Γκαρσία του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, μέλος της ερευνητικής ομάδας. Με βάση τα αποτελέσματα, οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να υποστηρίξουν μια πολύ ικανοποιητική ζωή χωρίς απαραίτητα μεγάλο υλικό πλούτο.