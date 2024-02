Νευροεπιστήμη: Τελικά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ γυναικείου και ανδρικού εγκεφάλου

«Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απόδειξη ότι το φύλο είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της δομής του ανθρώπινου εγκεφάλου»

Η επιστήμη μίλησε. Ο εγκέφαλος των γυναικών και των ανδρών, ναι, λειτουργεί διαφορετικά, με το φύλο να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς σκέφτονται, συμπεριφέρονται ή πράττουν οι άνθρωποι. Αν και προηγούμενες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, έχουν καταλήξει σε διαφορετικά - και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, τώρα, μία νέα ομάδα ερευνητών από το Stanford Medicine στις ΗΠΑ, ανέπτυξε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπόρεσε να μαντέψει το φύλο ενός ατόμου, μετά από σαρώσεις του εγκεφάλου, με ακρίβεια της τάξης του 90%.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι διαφορές στον εγκέφαλο θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες βλέπουν τον εαυτό τους, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο ανακαλούν παρελθοντικές εμπειρίες. Για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα μορφή τεχνητής νοημοσύνης, την «εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη» (Explainable artificial intelligence), προκειμένου να αναλύσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, και αν εξηγήσουν γιατί προκύπτει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αφού δημιούργησαν μοντέλο νευρωνικού δικτύου το οποίο έμαθε να ταξινομεί δεδομένα απεικόνισης εγκεφάλου, οι ερευνητές σάρωσαν MRI ανδρικών και γυναικείων εγκεφάλων. Με την πάροδο του χρόνου, το νευρωνικό δίκτυο άρχισε να διακρίνει λεπτές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, που είχαν διαφύγει από τους ανθρώπους. Όταν οι ερευνητές δοκίμασαν αυτό το μοντέλο σε περίπου 1.500 σαρώσεις εγκεφάλου, το οποίο και μπόρεσε στη συνέχεια να διακρίνει αν η σάρωση προερχόταν από γυναικείο ή αντρικό εγκέφαλο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των περιπτώσεων.

Unsplash/ Milad Fakurian

Η Δρ.Τζίνα Ρίπον, ομότιμη καθηγήτρια νευροεπιστημών στο Aston Brain Centre και συγγραφέας του βιβλίου «The Gendered Brain», σχολιάζοντας τα ευρήματα, τόνισε: «Το πραγματικά ενδιαφέρον ζήτημα είναι ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που διακρίνουν πιο αξιόπιστα τα δύο φύλα είναι βασικά τμήματα του κοινωνικού εγκεφάλου. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτές οι διαφορές είναι προϊόν συγκεκριμένων διαφορών ανάμεσα στα φύλα, βιολογικών επιδράσεων ή των εμπειριών που αλλάζουν τον εγκέφαλο».

Από την πλευρά του, ο Δρ Βίνοντ Μένον, καθηγητής ψυχιατρικής και συμπεριφορικών επιστημών στο Στάνφορντ, δήλωσε: «Οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί. Και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μια πολύ ισχυρή απόδειξη ότι το φύλο είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της δομής του ανθρώπινου εγκεφάλου».

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», με τους ερευνητές να σχεδιάζουν να κάνουν το μοντέλο που χρησιμοποίησαν διαθέσιμο στο κοινό, για χρήση από άλλους ερευνητές. Ο Δρ. Μένον, σημείωσε ότι «τα μοντέλα μας έχουν πολύ ευρεία εφαρμογή. Ένας ερευνητής θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να αναζητήσει διαφορές στον εγκέφαλο που συνδέονται με μαθησιακές δυσκολίες – θέματα που θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα για να βοηθήσουμε τα άτομα να προσαρμοστούν και να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις».