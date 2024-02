Producers Guild Awards 2024: Καλύτερη ταινία το «Oppenheimer» - Η λίστα με τους νικητές της βραδιάς

Αναλυτικά οι νικητές της χθεσινής βραδιάς

Το Oppenheimer τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Χθες βράδυ, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στα Producers Guild of America Awards. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Έμα Τόμας, ο Τσακ Ρόβεν και η ομάδα παραγωγής πήραν το Darry F. Zanuck Award, το οποίο αναγνωρίζει την αριστεία στην παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου και, συνήθως, δίνει την πιο έγκυρη πρόβλεψη για το Oscar Καλύτερης Ταινίας.

Η Έμμα Τόμας δήλωσε πως, κάτι που δεν ξέρουν αρκετοί, είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι εξαιρετικός παραγωγός, εκτός από σεναριογράφος και σκηνοθέτης. «Είναι ιδιοφυής, έχουμε συνεργαστεί σε 12 ταινίες σερί», είπε. Ο Νόλαν, με τη σειρά του, σημείωσε ότι οι δυο τους κατακτούν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διάκριση, παρότι υπήρξαν υποψήφιοι και στο παρελθόν.



Βραβεύθηκαν επίσης σειρά The Bear, στην κατηγορία κωμικής σειράς, το RuPaul’s Drag Race στην κατηγορία διαγωνιστικού show, αλλά και η εκπομπή Last Week Tonight with John Oliver.

Στο τέλος της βραδιάς, ο βραβευμένος με Oscar Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, απέτισε φόρο τιμής στον Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος φέτος αναγνωρίστηκε για την προσφορά του στη συνολική βιομηχανία του κινηματογράφου. «Το πνεύμα του καλλιτέχνη δεν δαμάζεται. Θα παραμείνει ζωντανό, άγριο, δεν θα εξημερωθεί –ακόμη και στην τέταρτη ή πέμπτη δεκαετία μίας σημαντικής καριέρας», είπε. Στη συνέχεια, τοι κοινό σηκώθηκε και χειροκρότησε τον Σκορσέζε.

Παρακάτω, θα βρεις τη λίστα των νικητών στα φετινά Producers Guild Awards

Darryl F. Zanuck Award για την Κορυφαία Παραγωγή Ταινίας

“American Fiction” (MGM)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

“Barbie” (Warner Bros.)

“The Holdovers” (Focus Features)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Past Lives” (A24)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“The Zone of Interest” (A24)

Βραβείο Καλύτερης Παραγωγής Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

“The Boy and the Heron” (GKids)

“Elemental” (Pixar)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“The Super Mario Bros. Movie” (Illumination/Universal Pictures)

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” (Paramount Pictures)

Norman Felton Award για την Καλύτερη Παραγωγή Δραματικής Σειράς

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (Max)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (Max)

Danny Thomas Award για την Καλύτερη Παραγωγή Κωμικής Σειράς

“Barry” (Max)

“The Bear” (FX)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

David L. Wolper Award για την Καλύτερη Παραγωγή Mini Σειράς

“All the Light We Cannot See” (Netflix)

“Beef” (Netflix)

“Daisy Jones and the Six” (Prime Video)

“Fargo” (FX)

“Lessons in Chemistry” (Apple TV+)

Βραβείο Καλύτερης Παραγωγής Ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

The Disappearance of Shere Hite

The Mother of All Lies

Smoke Sauna Sisterhood

Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)

Βραβείο Καλύτερης Παραγωγής Variety, Sketch, Standup και Talk Show

“Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love” (NBC)

“Chris Rock: Selective Outrage” (Netflix)

“Dave Chappelle: The Dreamer” (Netflix)

“Last Week Tonight With John Oliver” (Max)

“Saturday Night Live” (NBC)

Καλύτερη Παραγωγή Διαγωνιστικού Show

“The Amazing Race” (CBS)

“RuPaul’s Drag Race” (MTV)

“Squid Game: The Challenge” (Netflix)

“Top Chef” (Bravo)

“The Voice” (NBC)

Καλύτερη Παραγωγή Αθλητικής Εκπομπής

100 Foot Wave

Beckham

Formula 1: Drive to Survive

Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets

Shaun White: The Last Run

Καλύτερη Παραγωγή Παιδικού Προγράμματος

Goosebumps

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Sesame Street

Star Wars: The Bad Batch

The Velveteen Rabbit

Καλύτερη Παραγωγή Σύντομου Προγράμματος