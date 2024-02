MOS: Το έργο της διακεκριμένης χορογράφου Ιωάννας Παρασκευοπούλου σε μια προσβάσιμη παράσταση στη Στέγη

Το έργο «MOS» της Ιωάννας Παρασκευοπούλου παρουσιάζεται, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal, σε μια παράσταση χορού με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη και αισθητηριακά προσβάσιμη ξενάγηση

Το «MOS» της Ιωάννας Παρασκευοπούλου έκανε πρεμιέρα στη Στέγη πριν δύο χρόνια και έκτοτε έχει κατακτήσει τις σκηνές της Ευρώπης, από το Barbican του Λονδίνου μέχρι το Teatros del Canal της Μαδρίτης και το Atelier de Paris στο Παρίσι, με διθυραμβικές κριτικές από το The Stage έως το Springback Magazine. Η Ιωάννα Παρασκευοπούλου επιστρέφει από 23 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου στο Onassis Dance Days 2024 με το «MOS» που ενθουσιάζει το ευρωπαϊκό κοινό και τη διεθνή πρεμιέρα της νέας της δουλειάς, «All of my love», μια επιστολή αγάπης, αναπόλησης και φόρου τιμής σε όλα εκείνα που (δεν) είναι πια μαζί μας.

Το «MOS» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 2 Μαρτίου σε συνθήκες προσβασιμότητας: με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη. Την ίδια ημέρα, στις 17:15, θα πραγματοποιηθεί αισθητηριακά προσβάσιμη ξενάγηση για κωφά και βαρήκοα άτομα και για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Αναπτύσσοντας προσβάσιμα εργαλεία, το MOS συστήνεται σε ένα νέο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει το ταξίδι του στο εξωτερικό έχοντας τις υπηρεσίες προσβασιμότητας προσαρμοσμένες για τα διεθνή κοινά με αναπηρία.

