Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Το μεγάλο debate της εβδομάδας -δυστυχώς- αφορούσε τα Τέμπη. Η επέτειος του ενός χρόνου από το τραγικό δυστύχημα θα μπορούσε να σταθεί για τα media στιγμή αυτοκριτικής, ιδίως μετά την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου κατηγόρησε ευθέως τα ελληνικά ΜΜΕ ότι άφησαν το θέμα να σβήσει, ότι μόλις ένα μήνα μετά, σταμάτησαν να ασχολούνται. Αντ’ αυτού , στάθηκε αφορμή ενός νέου γύρου αντιπαράθεσης και αλληλοσπαραγμού με τον έναν να δείχνει τον άλλο κι όλους μαζί τους εαυτούς τους -με φόντο πάντα την τραγωδία.

* Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Αντώνης Κανάκης παρουσίασε και υιοθέτησε ένα σχόλιο στα social media που έλεγε ότι η τηλεόραση αφιέρωσε ώρες στον Παλαιοχριστιανό, αλλά όχι στη μητέρα θύματος των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού. Κι ύστερα ο Λιάγκας βγήκε να απαντήσει στον Κανάκη, θυμωμένος γιατί “κάποιοι έβγαλαν το δάχτυλο και το κουνάνε” και γιατί “ένα χρόνο μετά, βλέπω ότι στο θάνατο 57 ανθρώπων, έχει στηθεί ένα πανηγύρι για το ποιος από μας είναι πιο φιλεύσπλαχνος”. Μόνο που σε αυτό το σημείο είχε δίκιο. Α κριβώς αυτό και μόνο αυτό: έ να πανηγύρι χωρίς συνοχή και χωρίς καμία συνέπεια στην παρακολούθηση τ ης προσπάθειας να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

* Κι όταν οι υπόλοιπες εκπομπές πήραν κι έκαναν θέμα τα όσα είπε ο Κανάκης και το πώς αντέδρασε ο Λιάγκας, λέγοντας ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του , το “πανηγύρι” συνεχίστηκε. Τροφοδοτούμενο από τους ίδιους που το καυτηρίασαν, κι αφού του αφιέρωσαν μια – δυο μέρες, επέστρεψαν στα φυσιολογικά κι αγαπημένα: στην Καινούργιου, στον πρώην και στην Μπάρκα, στον Νταλάρα και τα τηλεοπτικά συνεργεία, στον Κραουνάκη και τη λέξη “χοντρή”, στον Μαυρίκιο σε κόντρα με τη Σούπερ Κική και στον Μακαλιά με τον Παπανώτα…

* Με ένα podcast που συζητήθηκε και προκάλεσε αναστάτωση ιδίως στην πρωινή ζώνη, ο Λάκης Λαζόπουλος επανήλθε στην επικαιρότητα, μαζί με φήμες και ρεπορτάζ που μιλούν για ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή του στο Mega , και μάλιστα ως ηθοποιός στη σειρά “Το Ναυάγιο”. Πιθανό, αλλά καθόλου δεδομένο.

* Ας μείνουμε στη μυθοπλασία, γιατί τα καλά νέα είναι ότι μια σειρά που έχει βάλει υποψηφιότητα για τις καλύτερες της σεζόν, έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Ο ι “Ψυχοκόρες”, μετά την πορεία τους στο ΑΝΤ1+ και τα θριαμβευτικά σχόλια που απέσπασαν, έρχονται από την Τετάρτη 6 Μαρτίου στο ελεύθερο πρόγραμμα του σταθμού και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάνε και στην τηλεθέαση απέναντι στον ανταγωνισμό των ήδη εδραιωμένων σειρών και ριάλιτι.

* Τα ποσοστά τηλεθέασης, όσο κι αν αμφισβητούνται, έχουν πολλές αναγνώσεις, κάποιες από τις οποίες κρύβουν αλήθειες. Για παράδειγμα, καμία από τις εκπομπές της πρωινής, ούτε της μεσημεριανής ζώνης, δεν φτάνει συνήθως τα ποσοστά της επανάληψης της σειράς “Το σόι σου” που κατακτά πρωτιές. Αυτό τι σημαίνει; Ότι είναι μια τόσο σπουδαία σειρά, που κερδίζει ακόμα και στις επαναλήψεις της ή ίσως ότι το κοινό προτιμά ακόμα και μια επανάληψη από την ατελείωτη ανακύκλωση των ίδιων -ουσιαστικά μη- θεμάτων;

* Όχι, όχι, όχι -μην επιμένετε. Δ εν θα γράψω για τ ην Καινούργιου, τη ν Μπάρκα και το ν πρώην της Καινούργιου. Τ ο θέμα κυριάρχησε στο ενδιαφέρον ιστοσελίδων, social media και τηλεοπτικών πάνελ (εκτός όσων προΐστανται οι δύο πρωταγωνίστριες της ιστορίας) , που θύμισαν τις εποχές που η Ελευθερία Ελευθερίου έβλεπε τον Μάριο να φιλιέται με την Καρολίνα στην καλύβα (κι από μια άποψη είναι κρίμα για το πάνελ της Καινούργιου, που δεν μπόρεσε να το πιάσει) Αλλά, είπαμε όχι. Ο -όλα, θέλω να τα ξέρω όλα- εαυτός μου ποθεί να ασχοληθεί, αλλά ο ευγενής, ανώτερος -και πανέμορφος πάντα- καλός εαυτός μου, αρνείται σθεναρά να ενδώσει στον ορισμό της θεματολογίας της κλειδαρότρυπας, που κάποιες φορές καλούνται να πληρώσουν ακόμα κι όσοι την καλλιεργούν και την αποθεώνουν.

* Το πολύ θετικό με τους κριτές του “ Master Chef” είναι ότι έχουν προχωρήσει τα αστεία αντροπαρέας σε άλλο επίπεδο. Τ ο χιούμορ τους όπως και η τέχνη τους, έχει μια φινέτσα, ικανή να ξεπερνά τους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας. Για παράδειγμα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σ υχνά ειρωνεύεται τις εμφανίσεις του fashion icon Σωτήρη Κοντιζά, με την κλασική ερώτηση “τι έχεις ντυθεί;”, όμως σε πρόσφατο επεισόδιο ο Κοντιζάς τον κάλεσε μεγαλόκαρδ α να πιάσει το απαλό του πουλόβερ, λέγοντας: “Δες πόσο μαλακό είναι. Δεν θες να με πάρεις αγκαλιά και να δούμε ταινία;”

* Κλείνουμε με έναν υπέροχο στίχο που τραγούδησε στην έναρξη του προηγούμενου “ Just the 2 of us” ο Νίκος Κοκλώνης: “Το ντ ά μπα είμαι εγώ, το ντούμπα είστε εσείς, το ντάμπα ντούμπα είμαστε όλοι εμείς”! Ύστερα από 35 χρόνια ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι εξελιχθήκαμε και επιτέλους γίναμε το “ντούμπα” στο “ντάμπα” του Κοκλώνη...