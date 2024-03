Netflix: 5 σειρές για να μη βγεις από το σπίτι το Σαββατοκύριακο

Βάζεις άνετα ρούχα, παίρνεις ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων, βολεύεσαι στον καναπέ και σηκώνεσαι τη Δευτέρα, για να πας στο γραφείο

Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Θέλεις να χουζουρέψεις, να φας και να δεις τηλεόραση μέχρι να σε πάρει ο ύπνος ξανά. Να κουνηθείς μόνο για να ταΐσεις τη γάτα σου, άντε και για να κάνεις ένα ντους.

Δεν θα σου πούμε ποιο στρώμα να αγοράσεις, ούτε ποια είναι η καλύτερη γατοτροφή -ό,τι και να της βάλεις, θα το φάει. Θα σου προτείνουμε, όμως, τις σειρές που θα σε καθηλώσουν στον καναπέ και θα τις τελειώσεις σε μία μέρα, επειδή αυτοί είμαστε. Εσύ, πρέπει απλώς να φροντίσεις για τα σνακς.

The Haunting of The Hill House

Το Haunting of The Hill House, θα το δεις σε μία μέρα. Ακόμη κι αν φοβάσαι τα φαντάσματα, ακόμη κι αν πρέπει να έχεις αναμμένα ολα τα φώτα για να ηρεμήσεις, αυτή η σειρά θα σε «ρουφήξει».

Είμαστε στο 1992 και συμβαίνουν αλλόκοτα, μεταφυσικά πράγματα σε μία έπαυλη. Παιδιά βλέπουν φαντάσματα και νεκρούς, γονείς ανακαινίζουν το σπίτι για να το πουλήσουν, δύο περίεργοι γείτονες που φροντίζουν αυτό το παλιό αρχοντικό και φεύγουν με το που δύει ο ήλιος -γενικά, κάτι βρωμάει. Fast forward στο 2018, που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και καλούνται, μαζί με τον μπαμπά τους, με τον οποίο έχουν ελάχιστες σχέσεις πια, να αντιμετωπίσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος και να τα νικήσουν. Μία σειρά που, με μία λέξη, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ακραία.

The Haunting of The Bly Manor

Ίδιος σεναριογράφος, ίδιος σκηνοθέτης, ίδιο cast με το Haunting of the Hill House, όμως διαφορετική υπόθεση. Μία γυναίκα ξεκινά να εργάζεται ως γκουβερνάντα (αν χρησιμοποιούμε αυτήν τη λέξη το 2024) στην έπαυλη Manor, όπου πάλι συμβαίνουν περίεργα, μεταφυσικά πράγματα. Οι γονείς των παιδιών έχουν σκοτωθεί, ο θείος τους είναι αδιάφορος, κι εκείνα ζουν σε ένα γιγάντιο σπίτι, συναντώντας αποκλειστικά με μία οικονόμο, έναν σεφ, μία κηπουρό και τη δασκάλα τους. Θα τρομάξεις, θα ουρλιάζεις, ενδεχομένως, και στο τέλος θα βάλεις τα κλάμματα. Αξίζει κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου σου.

Midnight Mass

Τρίτη σειρά του ίδιου σεναριογράφου, του Μάικ Φλάναγκαν, και σε ενημερώνουμε ότι αυτό το άρθρο δεν είναι χορηγούμενο -απλώς ο άνθρωπος έκανε εξαιρετικές δουλειές.

Εδώ έχουμε μία ανατριχιαστική σειρά, διαφορετική από τις δύο προηγούμενες. Ένας άντρας αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο σπίτι των γονιών του. Από τη στιγμή που συναντά έναν μυστηριώδη ιερέα, γρήγορα γίνεται μία στροφή στο μεταφυσικό. «Είναι η ιστορία που πάντα ήθελα να πω», έχει δηλώσει ο Φλάναγκαν και αυτό φαίνεται.

The Fall of the House of Usher

Σε παρόμοιο πνεύμα είναι και το Fall of the House of Usher. Μία μικρή σειρά, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον CEO μίας φαρμακοβιομηχανίας, τα παιδιά του οποίου πεθαίνουν μυστηριωδώς. Το Entertainment Weekly το περιγράφει ως «αυτό που συμβαίνει όταν το Succession συναντά τον Έντγκαρ Άλαν Πόε» και πέφτει μέσα.

Gilmore Girls

Εδώ έχουμε μία επιλογή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι η comfort σειρά που έχεις δει δεκαπέντε φορές και, όσο μεγαλώνεις, τόσο καταλαβαίνεις πως ούτε η Ρόρι είναι παιδί θαύμα, ούτε η Λόρελαϊ τα κάνει όλα σωστά, ούτε η γιαγιά Γκίλμορ έχει πάντα άδικο. Αισθάνεσαι μία ζεστασιά στην ψυχούλα με το που ακούς τους τίτλους αρχής, όμως, και έχεις 7 σεζόν μπροστά σου για να αποφασίσεις ποιο αγόρι της Ρόρι είναι το αγαπημένο σου, πόσο συμπαθητική είναι η Πάρις και πως, στην πραγματικότητα, ο πιο παρεξηγημένος εκεί πέρα είναι ο Λουκ.