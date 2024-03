Στο ΕΜΣΤ οι γυναίκες συνεχίζουν να κυβερνούν τον κόσμο

Όσα συνέβησαν στα εγκαίνια του δεύτερου κύκλου της έκθεσης «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο» στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το ‘«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο» είναι πια το μότο της πόλης, αφού το σχετικό έργο What if Women Ruled the World κυριαρχεί ως εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας με νέον, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, στις δύο προσόψεις του κτιρίου του ΕΜΣΤ.

Όσοι περνάμε τη Λ. Συγγρού καθημερινά, παίζουμε με αυτό, αναρωτιόμαστε, αναλογιζόμαστε. Η δημιουργός του έργου, Yael Bartana (Ισραήλ 1970), η οποία φέτος μαζί με τον Ersan Mondtag θα εκπροσωπήσει τη Γερμανία στην 60η Μπιενάλε της Βενετίας, συνηθίζει να δημιουργεί παρόμοιες φωτεινές εγκαταστάσεις με συνθήματα, φράσεις και δηλώσεις, θέτοντάς τα υπό (επαν)εξέταση.

