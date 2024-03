Το πιο ακριβό γεύμα στον κόσμο κοστίζει μόνο 495.000 δολάρια και σερβίρεται στο διάστημα

Το γεύμα θα σερβίρεται καθώς ο ήλιος ανατέλλει πάνω από την καμπυλότητα της γης

Όσο εξωπραγματικό κι αν ακούγεται, είναι αλήθεια. Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού SpaceVIP ετοιμάζεται να σερβίρει γεύμα στο διάστημα, που θα κοστίζει 495.000 δολάρια για το κάθε άτομο. Η εταιρεία, πριν μερικές μέρες γνωστοποίησε πως θα συνεργαστεί με τον διάσημο σεφ Ράσμους Μανκ, από το εστιατόριο Alchemist στην Κοπεγχάγη, για να δημιουργήσει ένα γεύμα «out of this world» - κυριολεκτικά.

Το γεύμα, θα σερβίρεται σε ένα διαστημικό αερόστατο, στο Neptune της Space Perspective, το πρώτο διαστημόπλοιο στον κόσμο με ουδέτερο άνθρακα. Το σκάφος θα «σκαρφαλώσει» σε υψόμετρο άνω των 100.000 ποδιών και το ταξίδι θα διαρκέσει έξι ώρες. Η ημερομηνία εκτόξευσής του έχει οριστεί για τα τέλη του 2025 και θα αναχωρήσει από τη Φλόριντα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, το γεύμα θα σερβίρεται καθώς ο ήλιος ανατέλλει πάνω από την καμπυλότητα της γης.

Ο σεφ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι θα ετοιμάσει μια σειρά από πιάτα «εμπνευσμένα από την εξερεύνηση του διαστήματος κατά τα τελευταία 60 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας». «Θέλω να αναδείξω το φαγητό ως κοινό νήμα της ανθρώπινης ύπαρξής μας και θα έχει πραγματικά νόημα να το σερβίρω, ενώ ατενίζω την καμπυλότητα της Γης». Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διαστημόπλοιου, η κάψουλα διαθέτει wifi, καθώς οι ταξιδιώτες είναι «ευπρόσδεκτοι να μεταδώσουν την εμπειρία τους ζωντανά και να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους στη Γη». Ο γαλλικός οίκος μόδας Ogier, θα ντύσει επίσης κάθε ταξιδιώτη με ειδικά ρούχα που σχεδιάστηκαν για την αποστολή.

Ο ιδρυτής της SpaceVIP, σημείωσε: «Αυτή η άνευ προηγουμένου γαστρονομική οδύσσεια σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Μέσω της οραματικής συνεργασίας με τον σεφ Ράσμους Μανκ και τον Ogier, αυτή η αποστολή επαναπροσδιορίζει την ιδιωτική εξερεύνηση του διαστήματος και το εξαιρετικό φαγητό». Όλα τα έσοδα από το ταξίδι θα δοθούν στο Space Prize Foundation, για την προώθηση της ισότητας των φύλων, στην επιστήμη και την τεχνολογία.