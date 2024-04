«Ασφαλές Άγγιγμα»: Το πρόγραμμα του ΕΛΙΖΑ για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών

Ένα πρόγραμμα για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

Τα παιδιά σπάνια κακοποιούνται από αγνώστους. Τις περισσότερες φορές, ο κακοποιητής είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Είναι μέλος της οικογένειας, φίλος ή γνωστός. Κι η έλλειψη εκπαίδευσης στην αναγνώριση της κακοποίησης, αυξάνει την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται, ώστε να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και το σώμα τους και να ξεχωρίζουν τα ασφαλή από τα «όχι ασφαλή» αγγίγματα. Αυτός είναι και ο κόσμος που το ΕΛΙΖΑ ξεκίνησε το πρόγραμμα, «Ασφαλές Άγγιγμα».

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης για παιδιά 5 – 9 ετών. Η υλοποίησή του αποτελεί πρωτοβουλία του Σωματείου ΕΛΙΖΑ - Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού και γίνεται με την επιστημονική συνεργασία του «The New York Society for the Prevention of Cruelty to Children» (NYSPCC), ενώ συμμετέχει και ομάδα φοιτητών ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος (ACG), στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, υπό την επίβλεψη καθηγητών Ψυχολογίας.

Στόχοι του προγράμματος

Για τα μικρά παιδιά ηλικίας 5 – 9 ετών:

Ευαισθητοποίηση στη διάκριση μεταξύ «Ασφαλούς» και «ΟΧΙ Ασφαλούς» αγγίγματος από ενήλικα πρόσωπα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (για να μπορούν να ζητήσουν βοήθεια), αλλά και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν/αποτρέψουν δυσάρεστες καταστάσεις και να προστατέψουν τον εαυτό τους

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γύρω από το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και αναγνώριση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο

Ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικής για καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά

Ενημέρωση του εκπαιδευτικού για τις ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση αποκάλυψης περιστατικού σεξουαλικής κακοποίησης

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των δασκάλων, νηπιαγωγών και γονιών.

Η μέθοδος του προγράμματος εδράζεται στην εκπαίδευση των παιδιών μέσα από εργαστήριο-κουκλοθέατρο, όπου με τη βοήθεια εξειδικευμένων ψυχολόγων και επιστημονικών συνεργατών του προγράμματος, καλύπτονται οι βασικές γνώσεις και τα βασικά ερωτήματα γύρω από το θέμα της προστασίας του σώματος:

Ποια είναι τα ιδιωτικά μέρη του σώματος;

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε ένα «Ασφαλές» και ένα «ΟΧΙ – Ασφαλές» Άγγιγμα;

Τι θα πρέπει να κάνει ένα μικρό παιδί όταν ένας μεγάλος το κάνει να αισθανθεί άβολα ή του προκαλεί αναστάτωση ή φόβο;

Πώς και από ποιον μπορεί να ζητήσει βοήθεια ένα μικρό παιδί αν βιώσει ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης;

Ναι, είναι σημαντικό να μάθουμε στο παιδί ότι πρέπει να μιλά, όταν νιώθει άβολα. Να ξέρει τι επιτρέπεται και τι όχι. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι να μπορούν ο γονιός και ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίσουν τα σημάδια. Το «Ασφαλές Άγγιγμα» του ΕΛΙΖΑ, λοιπόν, στοχεύει στην ενημέρωση όλων -γονιών, εκπαιδευτικών, παιδιών.