Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά σε παραγωγό που την αποκάλεσε ατάλαντη: «Είναι ντροπή»

Η ηθοποιός απάντησε με τον πιο σωστό τρόπο

Αν έχεις δει τη σκηνή με το mental breakdown στης Σίντνεϊ Σουίνι στο Euphoria, σίγουρα μπορείς να ταυτιστείς. Μπορείς, επίσης, να αναγνωρίσεις ότι είναι καλή ηθοποιός. Αυτό δεν ισχύει για την παραγωγό Κάρολ Μπάουμ, η οποία έδωσε συνέντευξη στους New York Times και σχολίασε αρνητικά τόσο την εμφάνιση, όσο και το ταλέντο της.

Κανείς:

Κυριολεκτικά κανείς:

Η Κάρολ Μπάουμ:

«Είναι μία ηθοποιός που αγαπούν όλοι τώρα: Η Σίντνεϊ Σουίνι. Δεν καταλαβαίνω τη Σίντνεϊ Σουίνι. Έβλεπα την ταινία της (Anyone But You) στο αεροπλάνο επειδή ήθελα να το δω. Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτή. Είδα αυτήν την ταινία που δεν βλέπεται –ζητώ συγγνώμη απ’ όσους άρεσε αυτή η… ρομαντική κομεντί που μισούν ο ένας τον άλλο».