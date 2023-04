Anyone But You: Η Sydney Sweeney και ο Glen Powell προσπάθησαν τόσο να μας πείσουν ότι έχουν χημεία, που εκείνος χώρισε

Τα γυρίσματα τελείωσαν πριν μερικές μέρες και ήδη μετράμε το τέλος μίας σχέσης και πολλά memes. Τι άλλο θα γίνει μέχρι να τελειώσει η προώθηση της ταινίας;

Κάθε φορά που μαθαίνεις ότι γυρίζεται αισθηματική ταινία, ξέρεις τι θα γίνει: Όλοι θα μιλούν για τη χημεία των πρωταγωνιστών και οι φήμες για τη μεταξύ τους σχέση, θα δίνουν και θα παίρνουν. Μπορεί να υπάρχει πράγματι έρωτας, όπως στην περίπτωση του Ryan Gosling και της Rachel McAdams από το Notebook, ή του Robert Pattinson και της Kristen Stewart στο Twilight. Μπορεί να είναι απλώς φίλοι, όπως ο Oscar Isaac και η Jessica Chastain, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο Scenes From a Marriage, και το τέλειο pda τους στο Φεστιβάλ Βενετίας 2021, που μας έδωσε τα πάντα και τίποτα ταυτόχρονα, έγινε δικαίως viral. Όπως και να ‘χει, αποτελεί κλισέ - ειδικά την περίοδο που γίνεται η προώθηση του εκάστοτε rom-com. Η Sydney Sweeney και ο Glen Powell, ωστόσο, σαν να το παράκαναν. Το κλισέ δεν άργησε να γίνει κριντζ και κάπως κούρασαν, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν.

Εκείνη, τον αποκαλεί χαϊδευτικά “Top Gun” (επειδή έπαιξε στο Top Gun: Maverick). Εκείνος, «το λατρεύει». Μαζί, υποδύονται τους ερωτευμένους στο Anyone But You. Εμφανίστηκαν στο CinemaCon 2023 στο Las Vegas και φλέρταραν μπροστά στην κάμερα, παρότι κι οι δύο είχαν σχέση με άλλους ανθρώπους. Είχαν, επειδή ο Powell χώρισε μόλις χθες, 26 Απριλίου – τότε ανακοινώθηκε, τουλάχιστον.

Glen Powell and Sydney Sweeney talking to ET about their rom-com #AnyoneButYou at #CinemaCon.



The chemistry is there. pic.twitter.com/m21JfDNAO2 — Anthony Dominic (@alloveranthony) April 25, 2023

Ο ηθοποιός έβγαινε με την Gigi Paris για τρία χρόνια. Την Τετάρτη, ωστόσο, η τελευταία ανέβασε ένα βίντεο στο IG με τη λεζάντα «μάθε την αξία σου και προχώρα», ενώ τον έκανε unfollow. Φυσικά, τα σχόλια πήραν φωτιά. «Από το καλό στο καλύτερο, έχοντας πετάξει τα σκουπίδια», έγραψε κάποιος στα σχόλια.

Φυσικά και το Twitter είχα πολλά να πει για αυτό. Φυσικά και όλοι πήραν το μέρος της Gigi, οι περισσότεροι είπαν πως η ταινία θα πατώσει, ενώ κάποιος τόνισε πως ο πρώην της και η Sweeney προσπάθησαν πολύ να γίνουν Isaac και Chastain, αλλά δεν τα κατάφεραν.

I'm tired of all the Glen Powell and Sydney Sweeney news. It's not giving what it is supposed to.pic.twitter.com/7ePm1hceZW April 26, 2023

Finding the Glen Powell & Sydney Sweeney cheating jokes entertaining but now one of them has officially broken up pic.twitter.com/iVXjV8T4Mn April 26, 2023

gigi paris when sydney sweeney and glen powell’s movie bombs at the box office pic.twitter.com/kGo2ITcjzl — caden (@cleaswitch) April 26, 2023

Θα είναι πραγματικά καλό το Anyone But You; Πιθανότατα όχι. Έχει προκαλέσει τόσο drama, όμως, και είναι μόνο η αρχή. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες, αλλά ήδη μετράμε έναν χωρισμό και πολλά memes.

Gigi Paris to Sydney Sweeney after she and Glen Powell broke up pic.twitter.com/i1RHVQKphP — sgc.ceo 🪐 (@kelculbgib) April 26, 2023

Hugh Grant must be excited. Glen Powell & Sydney Sweeney gave him what he’s been missing. pic.twitter.com/TRP8n80jrF — jah (@PopThatCultr) April 26, 2023

Τι θα γινόταν, άραγε, αν κανείς δεν πήγαινε να δει την ταινία από συμπαράσταση στην Gigi; Θα πήγαινε στράφι ο κόπος της Sydney και του Glenn να μας πείσουν πως υπάρχει κάτι ανάμεσά τους; Ή θα γίνονταν κανονικό ζευγάρι, να τελειώνουμε;