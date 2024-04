The Cenci Family: Στην Νέα Υόρκη η νέα παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη

Διεθνής διάκριση για το ελληνικό θέατρο, η νέα παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη «The Cenci Family» κάνει πρεμιέρα στο The Tank Theater της Νέας Υόρκης

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και το τριπλό sold out του πρότζεκτ «The Artaud Diptych» την περασμένη άνοιξη στο The Tank Theater της Νέας Υόρκης, η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη επιστρέφει με νέα παράσταση τον προσεχή Μάιο στο φημισμένο θέατρο του Μανχάταν, σκηνοθετώντας για πέμπτη συνεχή σεζόν στη σημαντικότερη θεατρική πόλη του κόσμου. «The Cenci Family» ονομάζεται η παράσταση η οποία εντάσσεται στο φετινό πλούσιο ρεπερτόριο του The Tank Theater και παρουσιάζεται στο νεοϋρκέζικο κοινό με αγγλικούς υπέρτιτλους, στην Κεντρική Σκηνή του θεάτρου στις 2, 3 και 4 Μαΐου.

