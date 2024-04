Οδηγός Πάσχα, Shopping edition: Πώς να βγεις κερδισμένος (και) φέτος

Με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις Go For More πόντους και, απολαμβάνεις τις πασχαλινές στιγμές λίγο παραπάνω

Είτε το έχεις πάρει είδηση είτε όχι, το Πάσχα είναι εδώ. Για μία ακόμη χρονιά, έχεις να οργανώσεις τις αγορές σου, να προγραμματίσεις τα δώρα που θα κάνεις στους ανθρώπους σου αλλά και στον εαυτό σου, να κανονίσεις εκδρομές –αγχώνεσαι αλλά ανυπομονείς κάπως, θα περάσεις τέλεια και το ξέρεις. Για μία ακόμη χρονιά, επίσης, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More από την Εθνική Τράπεζα είναι εδώ και σας προσφέρει χαμόγελα και προσφορές!

Φέτος, ως και τις 4 Μαΐου, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι και για τα δώρα στους αγαπημένους σου, και για το πασχαλινό τραπέζι.

Για τα παιδιά

Αναζητάς το τέλειο δώρο για το βαφτιστήρι σου; Στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, θα βρεις αμέτρητες επιλογές σε λαμπάδες και παιχνίδια! Δεν έχεις παρά να επισκεφθείς ένα κατάστημα Μουστάκας ή το moustakastoys.gr και να κερδίσεις με κάθε αγορά με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας 10% της αξίας της, σε Go For More πόντους.

Για εσένα και τους αγαπημένους σου

Όλοι περιποιούμαστε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω, όταν έρχονται γιορτινές μέρες και μέρες ξεκούρασης. Για το φετινό Πάσχα, λοιπόν, θα βρεις υπέροχα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης και για εσένα, και τους αγαπημένους σου, και θα κερδίσεις πόντους. Επισκέψου ένα κατάστημα Hondos Center ή το hondoscenter.com, κάνε τις αγορές σας, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κέρδισε 10% της αξίας των συναλλαγών σου σε Go For More πόντους.

Αν, πάλι, θέλεις κάτι casual, ξέρεις πως τα πιο stylish αθλητικά είδη βρίσκονται στα Instersport και σε περιμένουν. Πραγματοποιώντας τις αγορές σου στα καταστήματα Intersport ή το www.intersport.gr, σε αθλητικά είδη και αξεσουάρ, επωφελείσαι με κέρδος 10% της αξίας της συναλλαγής σου με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Για τις κοντινές (και όχι τόσο κοντινές) αποδράσεις

Ετοιμάζεις πασχαλινό ταξίδι; Δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά η διαδρομή. Και το ότι, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις 5% της αξίας των συναλλαγών σου σε Go For More πόντους. Μπορείς να το κάνεις τόσο σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ, όσο και με εισιτήρια της AEGEAN και της Olympic Air (αλλά και πρόσθετων υπηρεσιών, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές).

Για το πασχαλινό τραπέζι

Φυσικά, το Go For More έχει προβλέψει και για το τραπέζι του Πάσχα, το οποίο γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό με προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή το masoutis.gr παίρνεις κέρδος 5% της αξίας των αγορών σου σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μπες στο nbg.gr