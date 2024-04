Το Πάσχα θέλει πρωτότυπες γεύσεις και το πιο γνήσιο παραδοσιακό τσουρέκι - Δες πού θα το βρεις

Δοκιμασμένες συνταγές παρασκευής με μικρά twist, που δεν θα σε ξετρελάνουν

Με ένα λαχταριστό σοκολατένιο αβγό σαν έργο-τέχνης κι ένα αυθεντικό τσουρέκι φτιαγμένο με οικογενειακή πατροπαράδοτη συνταγή, το ζαχαροπλαστείο Madame Fraise υποδέχεται το φετινό Πάσχα, ενώ επιστρέφει για λίγες μόνο μέρες και το limited-edition Noble panettone με γεύση τσουρέκι και πορτοκάλι confit, που πέρυσι έγινε πραγματικά ανάρπαστο.

Οι ταλαντούχοι pastry chef πίσω από τη Madame Fraise, ο Ευγένιος Βαρδακαστάνης και η Γεωργία Τσαμπάνη, μας έχουν συνηθίσει σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι μεταξύ αυθεντικότητας και πρωτοτυπίας, παράδοσης και έκπληξης, καθώς συνδυάζουν με μοναδικό, και κυρίως απολαυστικό, τρόπο, δοκιμασμένες συνταγές παρασκευής με μικρά twist, που δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε τα γλυκά τους.

Φέτος, δεν παραλείπουν πρώτα πρώτα να προτείνουν τη δική τους, άψογα εκτελεσμένη, εκδοχή για το παραδοσιακό μας τσουρέκι, προσθέτοντας απλά το προσωπικό τους φινίρισμα, τη ζαχαροπλαστική τους εμπειρία και τα πιο γνήσια ποιοτικά υλικά σε μια οικογενειακή παραδοσιακή συνταγή, η οποία έχει αλλάξει πολλά χέρια, περνώντας από γενιά σε γενιά, όμως έχει μείνει ουσιαστικά αναλλοίωτη μέσα στα χρόνια. Μέσω της πιο αρχετυπικής γευστικής ανάμνησης του ελληνικού Πάσχα, το τσουρέκι της Madame Fraise μας κάνει με κάθε μπουκιά ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στα παιδικά μας χρόνια και σε μια εποχή ασφάλειας και αθωότητας.

Από την άλλη, το μεγάλο σοκολατένιο αβγό της Madame Fraise δεν μοιάζει με κανένα άλλο έτσι όπως η πλούσια σοκολάτα γάλακτος λιώνει στο στόμα μαζί με τη χειροποίητη πραλίνα φουντουκιού, ενώ οι καραμελωμένοι ξηροί καρποί θρυμματίζονται σε κάθε δάγκωμα, προσθέτοντας υφή και ένταση. Φτιαγμένο σε σχήμα τούρτας και διακοσμημένο με μια σοκολατένια «φωλιά πουλιών», αυτό το πασχαλινό αβγό θα είναι σίγουρα η πιο εντυπωσιακή γλυκιά κατάληξη στο φετινό πασχαλινό τραπέζι.

Τέλος, από τις πασχαλινές προτάσεις του αγαπημένου ζαχαροπλαστείου, τις οποίες μπορείτε να βρείτε για ηλεκτρονική παραγγελία σε Wolt & efood, δεν θα μπορούσε να λείπει το φημισμένο Noble panettone, που για λίγες μόνο ημέρες αποκτά εποχική γεύση τσουρέκι σε συνδυασμό με πορτοκάλι confit και τα διακριτικά φυσικά αρώματα από μαχλέπι, μαστίχα και βανίλια Μαδαγασκάρης, για να ξετρελάνει όσους αναζητούν την πρωτοτυπία με κάθε αφορμή. Πέρυσι, το limited-edition Noble panettone-τσουρέκι, αγαπήθηκε ακαριαία και έγινε talk of the town και sold out αμέσως, οπότε βιαστείτε, είτε το προορίζετε για δώρο είτε για προσωπική απόλαυση.

Καλό Πάσχα!