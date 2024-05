Tommy και Dee Hilfiger στο Met Gala 2024

Ντυμένοι με total custom Tommy Hilfiger σύνολα, οι Hilfiger υποδέχθηκαν φίλους του brand σε ένα τραπέζι 12 ατόμων στο Costume Institute Benefit του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη

H Tommy Hilfiger που ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], ανακοινώνει ότι το οκταμελές συγκρότημα K-pop και πρεσβευτές της μάρκας TOMMY HILFIGER Stray Kids και η ηθοποιός Madelyn Cline, συνοδεύσαν τον Tommy και την Dee Hilfiger στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη για την εκδήλωση του Costume Institute Benefit στις 6 Μαΐου 2024. Η έκθεση «The Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» αποδίδει φόρο τιμής στην ιστορία της μόδας, παρουσιάζοντας περίπου 250 από τα πιο όμορφα πρωτότυπα αρχειακά σχέδια που έγιναν ποτέ. Επίσημοι συμπαρουσιαστές της βραδιάς, οι Zendaya Coleman, Bad Bunny, Chris Hemsworth και Jennifer Lopez.

Εμπνευσμένο από το διήγημα του J.G. Ballard που όρισε τον φετινό ενδυματολογικό κώδικα, το «Τhe Gardens of Time» ζωντάνεψε μέσα από την ομορφιά της βοτανικής και τα ανθισμένα διακοσμητικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια αίσθηση μεγαλείου, εμπνευσμένη από την αρχιτεκτονική και τα γλυπτά που μπορείς να συναντήσεις σε έναν κήπο. Ο ενδυματολογικός κώδικας ερμηνεύτηκε με πολλούς τρόπους, από τα λεπτά πέταλα και τις υπερβολικές κληματαριές που κοσμούσαν το διάσημο κόκκινο χαλί, μέχρι τις τολμηρές φιγούρες εμπνευσμένες από τα Ελληνικά αγάλματα.

Ο Tommy και η Dee Hilfiger, συνέχισαν την κληρονομιά του brand φιλοξενώντας είδωλα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα και υποδέχτηκαν το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο της K-pop, Stray Kids, και το ανερχόμενο αστέρι της διασκέδασης Madelyn Cline. Για τους καλλιτέχνες σηματοδότησε μια συνέχεια της συνεργασίας τους ως μέρος της οικογένειας Tommy, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε προηγούμενες καμπάνιες του brand.

Ντυμένοι με custom TOMMY HILFIGER, όλη η ομάδα δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύνολο εμπνευσμένο από το φετινό θέμα, παραμένοντας πιστό στην Classic American Cool αισθητική και στην χαρακτηριστική παλέτα χρωμάτων του brand, κόκκινο, λευκό και μπλε, με πλούσιες χρυσές πινελιές. Τα οκτώ Stray Kids ανέβηκαν στην διάσημη σκάλα του Met Gala σε έναν κομψό συνδυασμό, πριν αφαιρέσουν τα custom πανωφόρια τους για να αποκαλύψουν τα άψογα ραμμένα κοστούμια τους, με τις λεπτομέρειες που φέρουν την υπογραφή TOMMY HILFIGER.

Madelyn Cline

Για τον εορτασμό των εγκαινίων της έκθεσης Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν σε πάνω από 400 χρόνια ιστορίας της μόδας σε τρεις περιοχές: τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό. Παρουσιάζοντας εμβληματικά κομμάτια από την Schiaparelli, τον Dior, τον Givenchy και άλλους σχεδιαστές, χρησιμοποίησαν επίσης καινοτομίες όπως video animation, προβολή φωτός, τεχνητή νοημοσύνη και CGI για να ζωντανέψουν εύθραυστα ενδύματα, όπως το φόρεμα χορού του Charles Frederick Worth από το 1877.

Ο Tommy Hilfiger φόρεσε ένα μεταξωτό μονόπετο σμόκιν TOMMY HILFIGER X Denis Frison. Το κόκκινο μονόκουμπο σακάκι ήταν πλαισιωμένο με navy grosgrain και την

χαρακτηριστική κόκκινη, λευκή και μπλε φόδρα. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σμόκιν παντελόνι σε μπλε χρώμα και ένα χειροποίητο απλικέ φλοράλ κόσμημα στο πέτο με

κέντημα.

Η Dee Hilfiger εμφανίστηκε με ένα αγαλματένιο custom φόρεμα από μεταξωτό σαμπανιζέ σατέν TOMMY HILFIGER, το οποίο ολοκληρώθηκε από ένα βαθύ ντεκολτέ και μια κάπα με κουκούλα. Δίνοντας ένα ρομαντικό τόνο στο παραμύθι του J.G. Ballard, η εμφάνιση περιείχε ενδιαφέροντα χειροποίητα κεντημένα απλικέ φλοράλ κοσμήματα με εφέ, καθώς και ασημένια και χρυσά κοσμήματα σε αλυσίδες.

Tommy Hilfiger, Dee Hilfiger

Η Madelyn Cline φόρεσε ένα custom shirt dress από λευκό μεταξωτό ταφτά TOMMY HILFIGER, δίνοντας μια ρομαντική νότα στο DNA της μάρκας. Το φόρεμα μετατράπηκε από το εμβληματικό button-down σε μια φανταστική φούστα διακοσμημένη με ένα έντονο μοτίβο λουλουδιών και αναρριχώμενων φυτών, σύμφωνα με το περίφημο λουλούδι του χρόνου του The Garden of Time. Η εμφάνιση συνδυάστηκε με μια pre - loved τσάντα TOMMY HILFIGER, η οποία επανασχεδιάστηκε ως one-of-one χρησιμοποιώντας το ίδιο μεταξωτό ταφτά με το φόρεμα.

Stray Kids

STRAY KIDS

Ο Bang Chan φόρεσε ένα custom κοστούμι TOMMY HILFIGER τριών κομματιών: Ένα μονόπετο μεταξωτό σακάκι από πλούσιο μαλλί με χρυσή καρφίτσα στο πέτο με λουλούδι, φορεμένο με ασορτί πουκάμισο και παντελόνι, όλα κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και με κόκκινες λεπτομέρειες σε όλο το μήκος. Κατά την άφιξή του, ο Bang Chan φορούσε ένα παλτό με σατέν γιακά και ανοιχτά μανίκια.

Ο Lee Know φόρεσε ένα custom σακάκι με διπλό πέτο TOMMY HILFIGER με εφέ από ντραπέ μαντήλι ενσωματωμένο στο σακάκι και κόκκινη κουμπότρυπα στο πέτο. Συνδύασε την εμφάνιση με παντελόνι από μαλλί με ρίγες από χρυσό 24 καρατίων. Το πουκάμισό του ήταν κατασκευασμένο από πολυτελές βαμβακερό twill με λεπτομέρειες από κόκκινες πιέτες. Κατά την άφιξή του, ο Lee Know φορούσε ένα κοντό παλτό με σατέν γιακά και καρφίτσα λουλουδιών.

Ο Changbin φόρεσε ένα custom κοστούμι TOMMY HILFIGER τριών κομματιών: Ένα μονόπετο σακάκι από μάλλινη μεταξωτή καμπαρντίνα με αντίθεση και πολυτελές χρυσό piping σε συνδυασμό με μάλλινο μεταξωτό παντελόνι και γιλέκο. Το πουκάμισό του σε ημιδιαφανή Ithaca ρίγα ολοκληρώθηκε με ένα χρυσό φλοράλ κουμπί στο κλείσιμο. Κατά την άφιξή του, ο Changbin φορούσε ένα πανωφόρι με διπλά πέτα και ανοιχτά μανίκια.

Η Hyunjin φόρεσε ένα κόκκινο σακάκι με διπλό πέτο TOMMY HILFIGER από μεταξωτό σατέν με βάτες στους ώμους, λεπτομέρειες με κεντημένο μονόγραμμα TH και χρυσά κουμπιά με οικόσημο. Συνδύασε την εμφάνιση με πλισέ παντελόνι από μεταξωτό σατέν. Το πουκάμισό του παρουσίασε μια παραλλαγή της κλασικής Tommy Ithaca ρίγας από ημιδιαφανές ύφασμα και γιακά με κουμπιά, ενώ διατήρησε στοιχεία από το περίφημο λουλούδι του χρόνου του The Garden of Time μέσα από φλοράλ λεπτομέρειες. Κατά την άφιξή του, ο Hyunjin φορούσε ένα παλτό με διπλό πέτο Chesterfield με χρυσό οικόσημο.

Stray Kids

Ο Han φόρεσε ένα custom μονόπετο σακάκι TOMMY HILFIGER από γυαλιστερό κόκκινο μεταξωτό σατέν με πολυτελείς χρυσές λεπτομέρειες που τελείωναν με κεντημένο

μονόγραμμα TH. Συνδύασε την εμφάνιση με σατέν παντελόνι στο χρώμα του μαργαριταριού και ένα πουκάμισο από ημιδιαφανή ρίγα Ithaca που έκλεινε με χρυσό floral

top button. Κατά την άφιξή του, ο Han φορούσε ένα cropped peacoat με χρυσά κουμπιά και κόκκινη λεπτομέρεια στην κουμπότρυπα.

Ο Felix φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER μονόπετο λευκό σακάκι με πέτο από μεταξωτό σατέν, με κεντημένο σατέν TH Monogram και χρυσές φλοράλ λεπτομέρειες. Συνδύασε το look με μάλλινο μεταξωτό πλισέ παντελόνι με μεταξωτή σατέν σμόκιν λεπτομέρεια. Το πουκάμισό του παρουσίαζε μια παραλλαγή της κλασικής Tommy Ithaca

ρίγας με ημιδιαφανές ύφασμα και γιακά με κουμπιά, καθώς και μια αναφορά στο περίφημο λουλούδι του χρόνου του The Garden of Time με φλοράλ λεπτομέρειες. Κατά την άφιξή του, ο Felix φορούσε ένα παλτό Chesterfield με διπλά πέτα.

Ο Seungmin φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER σακάκι με διπλό πέτο στο μπλε του μαργαριταριού από γυαλιστερό σατέν με κόκκινες γραμμές στο γιακά, τα πέτα και τη μανσέτα, καθώς και μια χρυσή καρφίτσα στο πέτο με λουλούδια. Συνδύασε την εμφάνισή του με κόκκινο μεταξωτό σατέν παντελόνι, ενώ το πουκάμισό του βασίστηκε σε μια κλασική rugby σιλουέτα, ερμηνευμένη εκ νέου από ημιδιαφανές βαμβάκι με μονόχρωμο ύφασμα στις μανσέτες και τον γιακά. Κατά την άφιξή του, ο Seungmin φορούσε ένα μονόπετο παλτό Crombie με σατέν γιακά και ανοιχτά μανίκια.

Ο I.N φόρεσε ένα custom σακάκι με διπλό πέτο TOMMY HILFIGER με ρίγα από χρυσό 24 καρατίων, με ντραπέ εφέ μαντηλιού στον γιακά και χρυσά φλοράλ κουμπιά. Συνδύασε το look με σατέν παντελόνι με έντονες ραφές. Το πουκάμισό του ήταν κατασκευασμένο από πολυτελές βαμβακερό twill με λεπτομέρειες από μπλε πιέτες. Κατά την άφιξή του, ο I.N φορούσε ένα duffel coat με χρυσά κουμπιά με οικόσημο.

Οι φίλοι και οι οπαδοί της μάρκας καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #TommyHilfiger και το @TommyHilfiger.