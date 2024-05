The Lemon Tree and Co. Athens Riviera: Επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία του upscale seaside dining στη Βούλα

Το The Lemon Tree & Co. βάζει στο στόχαστρό του την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το συναρπαστικό ταξίδι του The Lemon Tree & Co. που ξεκίνησε στην Αίγυπτο συνεχίζεται στην ακτή της Βούλας, δημιουργώντας ένα νέο κοσμοπολίτικο σημείο συνάντησης, όπου η μεσογειακή γοητεία συναντά τη γοητεία της αιγυπτιακής μυσταγωγίας. Mία ζωντανή όαση, που πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της, τον Μάιο του 2024 και υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει το upscale seaside dining στη Βούλα.

Αυτό που κάνει διαφορετικό το The Lemon Tree & Co είναι ότι εστιάζει στην εμπειρία του επισκέπτη, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας αυθόρμητης κοινότητας ξεχωριστών ανθρώπων. Με άξονα το σύμβολο της λεμονιάς ως συνώνυμο της φιλοξενίας, της κοινότητας και της συναναστροφής, το The Lemon Tree & Co. εισαγάγει τους επισκέπτες σε μια διαφορετική εκδοχή της υψηλής γαστρονομίας, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας.

Το The Lemon Tree & Co. βάζει στο στόχαστρό του την Αθηναϊκή Ριβιέρα, φυτεύοντας το σπόρο της αυθεντικότητας και δημιουργώντας τις ρίζες που προορίζονται να εξαπλωθούν σε πολλούς άλλους διεθνείς προορισμούς. Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο «νησί» της Αθήνας με τα κρυστάλλινα νερά και τη ζεστή χρυσαφένια του άμμο σύντομα θα υποδεχτεί το κοινό, εστιάζοντας σε μια ανυπόκριτη κουλτούρα premium διασκέδασης που συνδυάζει τη μοντέρνα Μεσογειακή Γαστρονομία με ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και μια μοναδική ατμόσφαιρα που αντλεί έμπνευση από το πλούσιο μωσαϊκό του αιγυπτιακού πολιτισμού.

Πέρα από το παραθαλάσσιο εστιατόριο, αποτελεί έναν χώρο όπου η Τέχνη και το design κυριαρχούν και αποθεώνουν την έννοια της φιλοξενίας. Κατασκευασμένο από τους KKMK Architects, το beach club ενσωματώνει μια τέλεια μείξη εξωτερικού και εσωτερικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας μια μοναδική ολιστική εμπειρία που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις. Η πλειονότητα των επίπλων και του εξοπλισμού του προέρχεται από το in-house design studio της Lemon Tree & Co. διατηρώντας ένα ιδιαίτερο και μη αντιγράψιμο αισθητικό αποτύπωμα.

Δίπλα στο beach club βρίσκεται το The Holistic Tent - ένα γαλήνιο καταφύγιο που προσφέρει μαθήματα ευεξίας, όπως γιόγκα, πιλάτες και workshops, καθώς και secret dinners clubs, αποτελώντας και ιδανικό χώρο για κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως δεξιώσεις, γάμους κ.ά.

Αυτή η όαση ευζωίας πλαισιώνεται από την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία, ένα μείγμα μεσογειακής έμπνευσης με δελεαστικές ασιατικές γεύσεις, φρέσκα υλικά και raw επιλογές. Executive σεφ στην κουζίνα του The Lemon Tree & Co. Athens Riviera είναι ο καταξιωμένος και πολυβραβευμένος Μιχάλης Νουρλόγλου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Eμπνευστές του εγχειρήματος είναι η καταξιωμένη μητρική εταιρεία TLT Concepts και το αιγυπτιακό ζεύγος Mirette Aly και Ahmed Hanafi. Το όραμά τους μετατρέπει αυτό το εγχείρημα σε κάτι περισσότερο από μια απλή επιχείρηση- γίνεται μια απόδειξη της σύνδεσης μεταξύ οικογένειας, παράδοσης και καινοτομίας. Η Mirette είναι καταξιωμένη και βραβευμένη σεφ με μεγάλη επιρροή όχι μόνο στη χώρα της αλλά και στο εξωτερικό, ενώ ο Ahmed είναι ένας ανερχόμενος επιχειρηματίας που με τις κινήσεις του έχει καταφέρει να εκσυγχρονίσει τον τομέα της premium φιλοξενίας και διασκέδασης στην Αίγυπτο.

Με παρουσία στην Αίγυπτο, την Ισπανία και σύντομα στο Ντουμπάι, τον Οκτώβριο του 2024, με το Villa Coconut, ένα ακόμη concept της TLT Concepts, το The Lemon Tree & Co. είναι έτοιμο να γοητεύσει τις καρδιές και τους ουρανίσκους σε όλο τον κόσμο.

Info: The Lemon Tree & Co. Athens Riviera, Λεωφόρος Καραμανλή 4, Βούλα, 16673