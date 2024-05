All Eyes On Rafah: Γιατί έχει σημασία το σλόγκαν που βλέπουμε παντού στα social media

Χρόνια από τώρα, όταν όλα θα είναι ήρεμα, κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε στη Γάζα

Από χθες, παντού στα σόσιαλ βλέπεις μία ΑΙ εικόνα. Γράφει «ALL EYES ON RAFAH» (όλα τα μάτια στη Ράφα), την έχουν ανεβάσει στα stories τους 32 εκατομμύρια άτομα μέχρι στιγμής και μπορεί να αναρωτιέσαι τι σημαίνει, πέρα από το αυτονόητο.

Πάμε να δούμε πολύ βασικά πράγματα.

Η Ράφα είναι μία πόλη στα νότια της Γάζας, όπου οδηγήθηκαν πολλοί Παλαιστίνιοι μετά τις ασταμάτητες επιθέσεις του Ισραήλ. Ήταν μία «ασφαλής ζώνη» μέχρι πρότινος.

Αυτήν τη στιγμή, η Γάζα είναι αποκλεισμένη από κάθε βοήθεια, και ο κόσμος που χρειάζεται ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό δεν μπορεί να φύγει από την περιοχή.

These are the children who were living in the tents before Israeli airstrikes burned them to the ground in Rafah.



They don’t know which children are still alive from this video. pic.twitter.com/bS729rOrFR