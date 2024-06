Γυρίζοντας την Ευρώπη: Τα μουσικά φεστιβάλ για τα οποία αξίζει να ταξιδέψεις το καλοκαίρι

Τα ταξίδια για την παρακολούθηση μουσικών φεστιβάλ, είναι μια αναζωογονητή εμπειρία

Έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε συναρπαστικές εμπειρίες, και το gig tripping, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική τάση για το φετινό καλοκαίρι, το έχει ήδη αποδείξει. Κάν’το εικόνα: Κλείνεις εισιτήριο για να απολαύσεις τη συναυλία του αγαπημένου σου καλλιτέχνη σε μια πόλη στην Ευρώπη. Υπάρχει, όμως, πιο ωραίος τρόπος να συνδυάσεις αυτήν τη μουσική εμπειρία μαζί με ένα τέλειο ταξίδι; Όχι, θα σου πούμε εμείς.

Τα ταξίδια για την παρακολούθηση συναυλιών και μουσικών φεστιβάλ, είναι ο πιο αναζωογονητικός τρόπος για να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου ο ηλιόλουστος καιρός είναι σύμμαχός σου και τα μουσικά events σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, είναι πολλά και συναρπαστικά, έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια νέα φανταστική πρόκληση με «οδηγό» τη μουσική.

Αυτά, λοιπόν, είναι μερικά από τα μουσικά φεστιβάλ για τα οποία αξίζει να ταξιδέψεις το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

NOS Alive, Πορτογαλία

Το NOS Alive, στην Πορτογαλία, υπόσχεται μια φοβερή εμπειρία που θα σε κρατήσει ξύπνιο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κορυφαία headliner του φεστιβάλ φέτος, είναι η «πριγκίπισσα» της pop, Ντούα Λίπα, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο τρίτο στούντιο άλμπουμ της αργότερα μέσα στον χρόνο. Αν η pop δεν είναι το φόρτε σου, οι Pearl Jam είναι επίσης headliners, μαζί με το καναδικό indie rock συγκρότημα Arcade Fire. Από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 13 Ιουλίου, μπορείς να ζήσεις μια συναρπαστική εμπειρία στην ηλιόλουστη Πορτογαλία.

Tomorrowland, Βέλγιο

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Boom, του Βελγίου. Εάν αγαπάς τα ταξίδια και την ηλεκτρονική μουσική, τότε το Tomorrowland είναι η απόλυτη επιλογή. Εκεί, θα μεταφερθείς σε μια μαγική χώρα θαυμάτων γεμάτη εντυπωσιακές σκηνές, ακραία visuals, καθώς και κορυφαίους DJs από κάθε άκρη του κόσμου. Το Tomorrowland έχει κερδίσει τη φήμη ενός από τα πιο εντυπωσιακά μουσικά φεστιβάλ στον πλανήτη και από τις 19- 28 Ιουλίου, μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ.

EXIT Festival, Σερβία

Εάν σκέφτεσαι να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι στη Σερβία φέτος το καλοκαίρι, μπορείς να το συνδυάσεις και με το φεστιβάλ EXIT, έναν βαλκανικό παράδεισο για ό,τι αφορά στο drum n' bass, στην techno και στο hip-hop. Διεξάγεται ετήσια στο Κάστρο Πετροβαραντίν, στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, και είναι ένα φεστιβάλ κολοσσιαίας κλίμακας. Ξεχωριστές εικόνες και ιδιαίτερα σκηνικά, μπορούν να μαγέψουν κι εσένα από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου.

Mad Cool Festival, Μαδρίτη

Το Mad Cool Festival, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Μαδρίτη, ξεχωρίζει ως ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα της Ευρώπης, γοητεύοντας το κοινό με το ποικίλο lineup και τη ζωντανή ατμόσφαιρά του. Διαθέτοντας μια μεγάλη ποικιλία rock, indie, ηλεκτρονικών και pop συγκροτημάτων, το Mad Cool προσφέρει σταθερά αξέχαστες παραστάσεις σε πολλές σκηνές. Πέρα από την εκπληκτική μουσική, εκεί θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις ένα φιλόξενο και καλοκαιρινό vibe. Ραντεβού εκεί, από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουλίου.

All Together Now Festival, Ιρλανδία

Το τριήμερο φεστιβάλ All Together Now, πραγματοποιείται στο κτήμα Curraghmore στην κομητεία Waterford, μεταξύ 1-4 Αυγούστου. Είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο φεστιβάλ της Ιρλανδίας, με 18 σκηνές μουσικής, θεάτρου, spoken word, κωμωδίας, και πολλές άλλες. «Αγκαλιάζοντας την καλύτερη από όλες τις μορφές έκφρασης, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική γιορτή για τις αισθήσεις και ένα φιλόξενο μέρος για οικογένειες και ανθρώπους όλου του κόσμου», αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του φεστιβάλ. Headliners είναι οι The National, Jorja Smith και Róisín Murphy.