Οι καλύτερες σειρές και ταινίες που θα δεις online τον Ιούνιο

Και Bridgerton έχουμε, και House of the Dragon έχουμε, όλα τα έχουμε αυτόν τον Ιούνη

Ο Ιούνιος είναι ένας περίεργος μήνας. Είναι καλοκαίρι μεν, αλλά η άδεια αργεί. Έχει ζέστη μεν, αλλά σου φαίνεται περίεργο και κανονίσεις να φύγεις για τριήμερο πριν τα μέσα του μήνα. Είναι για τους μήνες ακριβώς ό,τι είναι η Τρίτη για τις ημέρες. Ο φετινός Ιούνης, ωστόσο, έχει ένα ενδιαφέρον, κι όχι μόνο επειδή ήρθαν οι Οffspring στην Ελλάδα και για μία ώρα ξανάνιωσες δεκαπέντε χρονών και μετά θυμήθηκες με τον σκληρό τρόπο ότι δεν είσαι πια δεκαπέντε χρονών (δηλαδή πόνεσαν τα πόδια σου).

Ο φετινός Ιούνης έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείς να δεις online. Παρακάτω, λοιπόν, σου έχουμε τις καλύτερες σειρές και ταινίες για αυτόν τον μήνα, με όχι ιδιαίτερα τυχαία σειρά.

House of the Dragon

Είτε το Έμμα Ντ’Άρσι είναι το celebrity crush σου, είτε είσαι απλώς team Rhaenyra είτε, για κάποιον λόγο που μόνο εσύ ξέρεις, στηρίζεις το team Alicent, στις 16 του μήνα ξέρεις ότι έχεις κανονίσει. Η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon ξεκινά και ήρθε η ώρα να ξαναρχίσεις να μετράς αντίστροφα μέχρι να βγει κάθε επεισόδιο.

Ο δεύτερος κύκλος μας παίρνει από εκεί που μας άφησε: Ο Βισέρις έχει πεθάνει, η Ρεϊνίρα έχει μόλις μάθει ότι σκότωσαν το παιδί της και η μάχη για τον Ιron Throne αναμένεται απολαυστική. Θα δούμε δράκους, θα δούμε συνωμοσίες, θα δούμε και κάτι από την οικογένεια Σταρκ -γενικά, θα τα δούμε όλα.

Βridgerton

Το δεύτερο μέρος της τρίτης σεζόν, η οποία χωρίστηκε στη μέση για λόγους ανεξήγητους, είναι εδώ και εμείς είμαστε περίεργοι για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση της Πενέλοπε και του Κόλιν. Θα αποκτήσει αυτοσεβασμό η Πενέλοπι και θα αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται άντρα για να είναι ολοκληρωμένη; Μάλλον όχι, αλλά ελπίζουμε. Θα ξαναγίνουν φίλες η Πενέλοπι και η Ελοΐζ; Μάλλον ναι, αλλά ελπίζουμε όχι -αξίζει μία καλύτερη φίλη στην Ελοΐζ. Θα μάθει ο Κόλινς ότι ο λόγος που η αδελφή του έγινε το επίκεντρο του κουτσομπολιού είναι η Πενέλοπι; Σίγουρα ναι, απλώς περιμένουμε να το δούμε να συμβαίνει.

Kinds of Kindness

Αν σε κούρασε το δίδυμο Λάνθιμος-Έμα Στόουν, λυπόμαστε, σου λέμε ότι δεν είσαι ούτε ο μόνος, ούτε μόνος, αλλά αυτήν την ταινία πρέπει να τη δεις, έστω και για hate watching. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από έναν άντρα που προσπαθεί να ξαναπάρει τη ζωή του στα χέρια του, έναν αστυνομικό, η εξαφανισμένη σύζυγος του οποίου επιστρέφει και είναι άλλος άνθρωπος, και μία γυναίκα που ψάχνει κάποιον με μία συγκεκριμένη, ξεχωριστή δυνατότητα, που είναι γραφτό να γίνει spiritual leader.

Δες το έστω για το hype.

I am: Celine Dion

Έχεις βαρεθεί να διαβάζεις πόσο δύσκολα περνάει; Στενοχωριέσαι που μία τέτοια καλλιτέχνιδα, που ακούς τα κομμάτια της και βουρκώνεις, αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας; Τη σέβεσαι, παράλληλα, ακόμη περισσότερο, που μιλά δημόσια για όλα και κάνει άλλους ασθενείς να νιώθουν λιγότερο μόνοι; Απλώς ακούς το Μy Heart Will Go On και θυμάσαι τότε που είδες τον Τιτανικό για πρώτη φορά; Σ’ όποιο κι αν απάντησες θετικά, αυτό το ντοκιμαντέρ θα σου αρέσει. Βλέπεις την ωμή μάχη της με την ασθένεια της, βλέπεις πώς έχει αλλάξει ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα της, βλέπεις και την ίδια να μην το βάζει κάτω.

Τhe Bear

Αν ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δεν αποτελεί από μόνος του λόγο να δεις την τρίτη σεζόν, θα σου πούμε ότι και η υπόθεση αξίζει.

Μετά από μήνες τρομερής προσπάθειας για ανακαίνιση του μαγαζιού, δημιουργία του τελιού μενού, οργάνωση του τέλειου προσωπικού που γίνεται ομάδα, το νέο εστιατόριο είναι επιτέλους έτοιμο να ανοίξει. Όσο μεγαλώνουν τα όρια του Κάρμι, ωστόσο, όσο ελπίζει να πάρει αστέρι Μισελέν, εμείς αναρωτιόμαστε: Θα αντέξει την πίεση ή θα αποτύχει;