Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Στην κλασική καλοκαιρινή της “έκδοση” μπαίνει η τηλεόραση από τον νέο μήνα. Μαζί με το τέλος των ριάλιτι, ήρθε -ή πλησιάζει- και το τέλος των σειρών, ενώ μία μία αποχαιρετούν και οι εκπομπές, με πλέον δημοφιλές θέμα των ημερών τους… εαυτούς τους. Το τι θα κάνει του χρόνου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πού θα δούμε τη Μαρία Αντωνά. Ποιοι θα είναι οι πανελίστες της Φαίης Σκορδά και τι θα κάνει η Κατερίνα Ζαρίφη. Ποιοι συνεχίζουν στο πάνελ της Καινούργιου και τι θα κάνει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου ο ΑΝΤ1. Πού θα πάει η Μαγγίρα, τι θα κάνει ο Βασσάλος, με ποιους συζητά ο Κοκλώνης και ποιοι θα είναι στη νέα επιτροπή του “ My style rocks”. Κι αν κάποτε μας ένοιαζε διακαώς το τι θα κάνει η Μενεγάκη κι αν θα συνεχίσει ο Αρναούτογλου, σήμερα το καυτό τηλεοπτικό ρεπορτάζ εστιάζει σε κάθε πανελίστα, σε πρώην παίκτες ριάλιτι, σε νυν ή πρώην συντρόφους… Κι είναι τόσα τα “καυτά” ερωτηματικά, που έχει αρχίσει και με εκνευρίζει το καλοκαίρι. Επιτέλους, ας έρθει γρήγορα ο Σεπτέμβρης, για να μάθουμε αν θα κάνει η εκπομπή η Μαρία Αντωνά…

* Αυτό πάντως που κυριαρχεί σε κάθε συζήτηση τηλεοπτικού πάνελ σχετικά με το τι πρόκειται να κάνουν τα πρόσωπα ενός άλλου καναλιού είναι η ευγενής άμιλλα, η καλή πρόθεση, το νοιάξιμο του ενός για τον άλλο. Λέει για παράδειγμα συνεργάτης της Καινούργιου για τον Ουγγαρέζο ότι συμφώνησε να παραμείνει στο Mega κι αυτή με αγωνία για την πρόοδό του, ρωτά: “Χωρίς δική του εκπομπή ρε παιδιά;”. Της λένε ότι υπάρχει η σκέψη να κάνει εκπομπή με συνεντεύξεις στο β’ μισό της σεζόν κι αυτή σχολιάζει “ωχ κατάλαβα, του τάξανε και καλά αυτό”. Κι εξηγεί ότι αυτό το έχουμε ξαναδεί να γίνεται όταν “είναι ένα πρόσωπο πολύ καλό για να πλαισιώνει μία κεντρική παρουσιάστρια, τού λένε ναι θα σου δώσουμε στο β’ μισό αυτό… Ποτέ!” (φυσικά χωρίς καμία διάθεση να τον μειώσει δημοσίως, το μέλλον του είναι που την απασχολεί ξεκάθαρα).

* Σ ταθερό θέμα συζήτησης όλης της εβδομάδας στάθηκε βεβαίως και το Europride της Θεσσαλονίκης, για το οποίο κλήθηκε να μιλήσει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ώστε να μη χάσουμε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να ακούσουμε εμπεριστατωμένες και καίριες τοποθετήσεις τύπου “προσπαθείτε” (όλοι γενικώς) “να επιβάλλετε μια μορφή χούντας της ομοφυλοφιλίας”. (Μας πιάσατε -όλους γενικώς…)

* Στο τέλος του έφτασε και το “ Survivor”, ύστερα από ένα ό,τι να ‘ναι εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ξέμειναν από παίκτες κι έφεραν και τους Τούρκους για να γεμίσουν επεισόδια. Σε αυτή τη λογική -του ό,τι να ‘ναι, αρκεί να γεμίζει ο χρόνος- κινήθηκαν και οι δύο πεντάωροι live τελικοί, ήρωας των οποίων δεν ήταν μόνο ο νικητής Ντάνιελ Νούρκα, αλλά κυρίως ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος και μόνο με το χιούμορ του, επιβεβαιώνει πως μάλλον είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή στην παρουσίαση η ελληνική τηλεόραση.

* Τα ριάλιτι τελείωσαν, ζήτω τα ριάλιτι του έρωτα! Την Κυριακή, το “ Power of love” επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, ενώ συνεχίζει να ομορφαίνει τα βράδια μας το “ First dates”, το οποίο θεωρητικά είναι ένα ριάλιτι για το πρώτο ραντεβού και τον έρωτα, στην πράξη όμως φαίνεται πως συχνά μετατρέπεται σε μια συλλογή “παρατράγουδων”, που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα είδαμε παίκτρια, η οποία ανέπτυξε τη θεωρία της για τους εξωγήινους, λέγοντας (επί λέξει): “Ξέρω ότι κάτι υπάρχει στη θάλασσα που δεν μας έχουν πει. Σκέψου, το ‘56 η NASA άρχισε να κοιτάει τη θάλασσα. Την ίδια χρονιά το σταμάτησε κι άρχισε να κοιτάει τρόπο να βγούμε από τη Γη! Μετά, το ‘20κάτι, έκανε έκρηξη μέσα στη θάλασσα; Τι βρήκε;”. (Τίποτα, κενό...)

* Ο έρωτας, πάντως, κυριαρχεί στο “ First dates”. Όταν η παρουσιάστρια Ζενεβιέβ ρωτά στο τέλος κάθε ζευγάρι “πώς περάσατε;” η απάντηση μπορεί και να είναι “φαγωτικά” (καλό σημάδι, γιατί ο έρωτας ως γνωστόν περνάει από το στομάχι. Μετά πάει στη θάλασσα κι έρχεται η NASA κι αρχίζουν οι εκρήξεις...). Κι ο έρωτας -στο “ First Dates” πάντα- πλημμυρίζει όλες τις αισθήσεις. Γι’ αυτό και στο πρώτο ραντεβού, νέος πληροφορεί με καμάρι την υποψήφια σύντροφο ότι “εγώ περιποιούμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου. Και μπάνιο...” και -ανελέητα- συνεχίζει: “Ακόμα και το αέριο μου δεν βρομάει στο ορκίζομαι. Οι φίλοι μου ρωτάνε “τι κάνεις;”, κάνω μέντα”. Αλήθεια, συμβαίνουν συχνά τέτοιοι διάλογοι σε πρώτα ραντεβού ή μόνο στο “ First dates” (που ενίοτε, σε επίπεδο παικτών, θυμίζει από παλιές εκπομπές της Αννίτας Πάνια και κάτω) ;

* Διανύουμε, βεβαίως, και την εποχή που περίοπτη θέση σε εκπομπές όλων των καναλιών έχουν οι ξένοι celebrities που έρχονται στην Ελλάδα, όπως ο Τζεφ Μπέζος, στην παρέα του οποίου στις Σπέτσες προστέθηκαν και μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, όπως η Κιμ, η μητέρα Κρις και η Κένταλ Τζένερ. Κι όπως λένε τα σχετικά ρεπορτάζ, είναι προσιτές και φιλικές με τον κόσμο που τις αναγνωρίζει. (Τι ωραία! Ξαναβρήκα το κέφι μου για το καλοκαίρι, κι ας μην έχω ιδέα για τους πανελίστες της Σκορδά)