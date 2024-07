Devil Wears Prada: Είναι επίσημο! Έρχεται το sequel της θρυλικής ταινίας

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επιστροφή της και εμείς χαμογελάμε πλατιά

Αν δεν είναι αυτή η ευχάριστη είδηση, τότε ποια; Όλα δείχνουν πως η αγαπημένη και άκρως επιτυχημένη ταινία «Devil Wears Prada» θα επιστρέψει προσεχώς στη μεγάλη οθόνη, καθώς έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το sequel.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η Μέριλ Στριπ και η Έμιλι Μπλαντ έχουν δώσει τα χέρια με την παραγωγή και έτσι, 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Devil Wears Prada», θα «ζωντανέψουν» ξανά τις ηρωίδες που αγαπήσαμε. Και εμείς χαμογελάμε πλατιά γι’ αυτό.

Η σεναριογράφος της αρχικής ταινίας, Αλίν Μπρος ΜακΚίνα, δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει από το καστ κι όπως υποστηρίζουν καλά ενημερωμένες πηγές, πρόκειται να γράψει ένα σενάριο που θα αναφέρεται στο τέλος της ένδοξης εποχής των περιοδικών και κατ’ επέκταση στο τέλος της καριέρας της Μιράντα Πρίστλεϊ. Θέλοντας να εμποδίσει αυτή την καταστροφή, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από την παλιά βοηθό της, Έμιλι Τσάρλτον, η οποία πλέον έχει τη θέση διευθύντριας σε έναν όμιλο πολυτελείας.

Εκτός από τη σεναριογράφο Αλίν Μπρος ΜακΚίνα, ο σκηνοθέτης, Ντέιβιντ Φράνκελ, έχει δεχτεί, επίσης, κρούση για να αναλάβει και τη σκηνοθεσία του sequel της ταινίας «Devil Wears Prada», όμως ακόμα βρίσκεται σε συζητήσεις.

