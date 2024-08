Τόμας Τσεκόν: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης κοιμήθηκε στο γρασίδι γιατί δεν άντεχε τη ζέστη στο Ολυμπιακό Χωριό

Ο Τόμας Τσεκόν δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τη «ζέστη και τον θόρυβο»

Συνεχώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και οι αναφορές στα media σχετικά με τις κακές συνθήκες και τις δυσλειτουργίες που επικρατούν στο Ολυμπιακό Χωριό. Πριν από μία εβδομάδα σχεδόν, Βρετανοί αθλητές είχαν παραπονεθεί για το φαγητό. Λίγο μετά, η γερμανική αποστολή κατήγγειλε ελλείψεις στο εστιατόριο του Ολυμπιακού Χωριού. Χθες, γνωστοποιήθηκε ότι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ θα μείνει σε ξενοδοχείο αντί για το Ολυμπιακό Χωριό, πριν τον προημιτελικό της Τρίτης.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε στη δημοσιότητα και μία φωτογραφία του χρυσού Ολυμπιονίκη, Τόμας Τσεκόν, να κοιμάται σε ένα πάρκο δίπλα σε ένα παγκάκι. Έβγαλε τα παπούτσια του, έστρωσε μία πετσέτα και έπεσε να κοιμηθεί, στο γρασίδι. Έτσι, απλά. Ο Ολυμπιονίκης, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. ύπτιο ανδρών, είχε παραπονεθεί ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί από τη «ζέστη και τον θόρυβο» στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο Σαουδάραβας κωπηλάτης, Χουσεΐν Αλιρέζα, ήταν εκείνος που εντόπισε τον Τσεκόν να κοιμάται έξω και το δημοσίευσε στο Instagram.

Thomas Ceccon diventa virale sui social, ma non per le imprese sportive: il nuotatore campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso e' stato "immortalato" in un video del canottiere arabo Husein Alireza nel quale si vede l'azzurro dormire nel parco del villaggio olimpico… pic.twitter.com/QRhv4j4l3Z