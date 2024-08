«Η αγάπη είναι στο Παρίσι»: H δρομέας, Aλίς Φινό, κατέρριψε ευρωπαϊκό ρεκόρ και μετά έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

Η Αλίς Φινό έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, με μία καρφίτσα

Τις τελευταίες μέρες όλοι ασχολούμαστε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που θα ακούσεις σε κάθε συζήτηση. Και, είναι λογικό. Αφενός γιατί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αφετέρου γιατί φέτος, μας έχουν χαρίσει πολλές έντονες, όμορφες και τρυφερές στιγμές. Μία εξ αυτών είναι η πρόταση γάμου που έκανε η Γαλλίδα δρομέας, Αλίς Φινό, στον σύντροφό της.

Αφού πανηγύρισε για την κατάρριψη του ευρωπαϊκού ρεκόρ στο αγώνισμα των 3.000 μέτρων στιπλ (με εμπόδια), στον τελικό αγώνα της Τρίτης, η ίδια αποφάσισε να προβεί σε μια ξεχωριστή κίνηση. Η Φινό τερμάτισε τέταρτη πίσω από τις Γουίνφρεντ Γιάβι, Περούθ Τσεμουτάι και Φέιθ Τσέροτιτς, με τις τέσσερεις αθλήτριες να σπάνε για πρώτη φορά τον χρόνο των εννέα λεπτών.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Φινό πήγε στις εξέδρες για να αγκαλιάσει τον φίλο της, τον τριαθλητή Μπρούνο Μαρτίνεθ Μπαργκιέλα, γονάτισε και του έκανε πρόταση γάμου – όχι με δαχτυλίδι, αλλά με μια ολυμπιακή καρφίτσα. Εκείνος είπε «ναι» και η Φινό κάρφωσε την καρφίτσα στην μπλούζα του. «Είπα στον εαυτό μου ότι αν τρέξω κάτω από εννέα λεπτά, γνωρίζοντας ότι το εννέα είναι ο τυχερός μου αριθμός και ότι είμαστε μαζί εννέα χρόνια, τότε θα του έκανα πρόταση γάμου», είπε η Φινό στις δηλώσεις της.

