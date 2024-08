Ολυμπιακοί Αγώνες: 18χρονη αθλήτρια «μαθαίνει» να δαγκώνει το μετάλλιό της και χαρίζει το πιο cute στιγμιότυπο

Η αθλήτρια κατάφερε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο αλλά και μία θέση στην καρδιά μας

Ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων πρωταγωνιστεί στα social media τις τελευταίες ώρες με κεντρικό πρόσωπο την 18χρονη Κινέζα αθλήτρια, Ζου Γιατσίν. Μετά από μία φοβερή απόδοση, η αθλήτρια κατάφερε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στη δοκό ισορροπίας των γυναικών στην ενόργανη, μία θέση στο βάθρο, αλλά και μία θέση στην καρδιά μας. Και θα καταλάβεις σε πολύ λίγο το γιατί.

Η Ζου Γιατσίν, λοιπόν, ανέβηκε στο βάθρο εμφανώς ντροπαλή για να πάρει το ολυμπιακό της μετάλλιο. Στις δίπλα θέσεις, είχε την Ιταλίδα, Αλίσια Ντ'Αμάτο και την, επίσης Ιταλίδα, Μανίλα Εσποζίτο. Εδώ είναι και το cute της υπόθεσης. Οι δύο Ιταλίδες, αποφάσισαν να δαγκώσουν τα μετάλλιά τους - μια αρκετά συνηθισμένη κίνηση που κάνουν οι αθλητές, ποζάροντας για φωτογραφίες.

The sweetest reaction you’ll see at the Olympics today from beam silver medallist Zhou Yaqin 🥹#Paris2024 pic.twitter.com/gZImgvP6YH August 5, 2024

Η Ζου Γιατσίν, μόλις είδε τις άλλες δύο αθλήτριες να κάνουν αυτή την κίνηση, απόρησε στην αρχή, και έπειτα προσπάθησε να τις ακολουθήσει δειλά-δειλά, δαγκώνοντας και εκείνη το δικό της μετάλλιο. Αλλά αυτό, δεν πήγε και τόσο καλά. Πάντως, η γλυκήτητα και η αθωότητα της, χάρισε σε πολλούς ανθρώπους στον κόσμο ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο. Μετά από αυτό, οι θαυμαστές στα social media εκστασιάστηκαν.

#ZhouYaqin's reaction to the Italian gymnasts on the podium celebrating winning medals at the #Olympics is... hilarious... pic.twitter.com/HFiRZLd1LA — Pauline Park (@paulinepark) August 6, 2024

🇨🇳 Chinese athlete Zhou Yaqin had no clue that there’s a custom to bite the medal.



She learned it on the fly … lol pic.twitter.com/kCO0ZddZtL August 5, 2024