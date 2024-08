Only Murders in the Building: Η 4η σεζόν θα είναι και η πιο συναρπαστική – Όσα είδαμε και όσα θα δούμε

Ήδη από το πρώτο επεισόδιο η αγωνία χτύπησε κόκκινο, αφήνοντας μας να εικάζουμε το πως θα εξελιχθεί η πλοκή και σε ποιες νέες περιπέτειες θα μπλεχτούν οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές

Τα τελευταία 4 χρόνια, οι δημιουργοί μίας από τις πλέον πιο αγαπημένες σειρές του κοινού, δίνουν μαζί μας σταθερό ραντεβού στα τέλη του καλοκαιριού, ώστε να βάλουν τέλος στην αγωνία μας και να μας χαρίσουν τις νέες περιπέτειες της πιο αταίριαστης αλλά συνάμα αχώριστης τριάδας.

Φυσικά, αναφερόμαστε στο Only murders in the building, η λίστα επεισοδίων του οποίου πρόσφατα εμπλουτίστηκε με την “πρεμιέρα” του πολυαναμενόμενου τέταρτου κύκλου του.

Και όπως βέβαια οι φαν του OMITB (ο τίτλος εν συντομία), γνωρίζουν, η σειρά αυτή δεν είναι binge-watching approved, αφού τα επεισόδια δεν βγαίνουν όλα μαζί, αλλά θα ανεβαίνουν ένα τη φορά.

Διάβασε τη συνέχεια στο monopoli.gr