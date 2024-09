Ουκρανία: Υπό καθεστώς πολέμου η έναρξη της σχολικής χρονιάς - Οι μαθητές μπήκαν σε υπόγειες τάξεις - καταφύγια

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα σχολεία έχουν βομβαρδιστεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές

Ο πόλεμος στην Ουκρανία άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022 και μέχρι σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, δεν έχει τελειώσει. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες έχουν μετακομίσει σε άλλες χώρες, χτίζοντας μια καινούργια ζωή, ενώ πάρα πολλοί είναι και εκείνοι που παραμένουν στη βάση τους, προσπαθώντας να ξεκινήσουν από την αρχή και να φτιάξουν τα σπίτια τους μέσα από τα συντρίμμια.

Κι ενώ η ρωσική επίθεση συνεχίζεται, θυμίζοντας στους Ουκρανούς τη σκληρή πραγματικότητα, οι εναπομείναντες κάτοικοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κανονικότητα για τα παιδιά τους. Για να ομορφύνουν τις αναμνήσεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος, που το κουδούνι χτύπησε κανονικά φέτος, σημαίνοντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς για όλα τα παιδιά.

Μπορεί τα σχολεία τους να έχουν βομβαρδιστεί, άλλα να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές κι άλλα να έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους αρμόδιους σε θέματα παιδείας, αφού βρήκαν τον τρόπο να διεξαχθούν τα σχολικά μαθήματα.

Ειδικότερα, στην Zaporizhzhia, καταφύγια μετατράπηκαν σε σχολικές τάξεις, ώστε τα παιδιά να είναι προστατευμένα από εκρήξεις και βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Κάπως έτσι, τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπά τους, αφού έστω και υπό αυτές τις συνθήκες θα έχουν σχολείο και θα βρίσκονται με τους συμμαθητές τους.

Την περασμένη σχολική χρονιά, πολλά παιδιά που κατέφυγαν στην Πολωνία, μετά την επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία, παρακολουθούσαν κανονικά τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως. Φέτος, αυτό αλλάζει κι όλοι οι Ουκρανοί μαθητές καλούνται να επιστρέψουν στις τάξεις - καταφύγια και να κάνουν τα μαθήματά τους δια ζώσης. Αλλιώς, οι γονείς τους κινδυνεύουν να χάσουν το μηνιαίο επίδομα που λαμβάνουν για κάθε παιδί.

