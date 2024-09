Οι comfort σειρές του Φθινοπώρου: Οι 10 που αγαπάμε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Όσες φορές και να τις έχουμε παρακολουθήσει, όσο κι αν έχουμε μάθει διαλόγους απέξω, αυτή την περίοδο επιστρέφουμε συνέχεια σε αυτές

September has come και αυτό σημαίνει ένα πράγμα: η επιστροφή στις αγαπημένες μας comfort σειρές. Όλες εκείνες, δηλαδή, που συμβάλλουν σε θετικά συναισθήματα και που κατά βάση δεν μας βάζουν σε μια διαδικασία να προβληματιστούμε, να ταραχτούμε και γενικά να μην νιώθουμε καλά με αυτό που βλέπουμε. Μία τέτοια σειρά, είναι το Friends.

Όσες φορές και να έχουμε δει τα επεισόδια, ακόμα κι αν γνωρίζουμε τους διαλόγους απέξω, θα είναι πάντα από τις σειρές που θα επιλέγουμε, όταν νιώθουμε πεσμένοι ή όταν θέλουμε απλά να ξεφύγουμε από κάτι. Αν και οι true fan των Friends, δεν χρειάζονται την φθινοπωρινή εποχή για να πατήσουν το play στο Netflix.

Η «comfort tv» προήλθε από το comfort food, δηλαδή οποιαδήποτε τροφή που μας κάνει να νιώθουμε ωραία και που την καταναλώνουμε σε διαφορές δύσκολες φάσεις της ζωής μας, όπως όταν βιώνουμε έντονο στρες. Γι’αυτό και η λίστα με τις comfort σειρές δεν άργησε να γίνει, επομένως κι εμείς παραθέτουμε εκείνες που αγαπάμε, που περνάμε καλά και που επιστρέφουμε κάθε αρχή του φθινοπώρου σε αυτές.

Two and a Half Men

Από τα πιο πετυχημένα sitcoms στην αμερικανική τηλεόραση, είναι αναμφίβολα το Two & A Half Men. Ξεκίνησε να προβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2003 και η σειρά ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, μετά από 12 σεζόν. Όσες φορές και να δούμε το Two and a Half Men, πάντα επιστρέφουμε σε αυτό, ειδικά αυτή την εποχή. Είναι από τις σειρές που γελάμε με τις ατάκες, σαν την πρώτη φορά. Στη σειρά έχουμε να κάνουμε με τον Τσάρλι και τον Χάρπερ, δύο άντρες που τα φέρνει η ζωή έτσι που συμβιώνουν σε ένα σπίτι, στο Μαλιμπού. Διαδραματίζονται διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα κατά τη διάρκεια αυτής της συγκατοίκησης, κυρίως γιατί οι δυο τους είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Το σενάριο είναι εξαιρετικό και δικαιωματικά της αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των comfort σειρών.

Gossip Girl

Έχουν περάσει 17 χρόνια από την πρεμιέρα του Gossip Girl και αν μη τι άλλο, μέχρι και σήμερα, είναι μια σειρά που απολαμβάνουμε να βλέπουμε. Άλλωστε τα έχει όλα: φιλίες, έρωτες, μπερδέματα, drama, συναρπαστικά outfits και μπόλικη δόση Νέας Υόρκης. Το Gossip Girl είναι μία comfort σειρά, ιδανική για τα βράδια του φθινοπώρου, που το μόνο που θέλεις είναι να χαλαρώσεις στο κρεβάτι σου. Επί της ουσίας, για όσους δεν γνωρίζουν, η σειρά επικεντρώνεται σε εύθραστους νέους, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από κακομαθημένα πλουσιόπαιδα, που απολαμβάνουν τη ζωή τους σε υπερθετικό βαθμό. Στην πορεία, ερωτεύονται, πληγώνονται και τελικά ωριμάζουν.

Gilmore Girls

Ίσως από τις πιο αγαπημένες σειρές και απόλυτα συνυφασμένες με την εποχή. Στο Gilmore Girls όλα τα έκαναν σωστά, εκτός από το σίκουελ. Αλλά αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Η σειρά είναι μια ωδή στη σχέση μάνας-κόρης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διήρκησε επτά σεζόν και αν κάτι μπορεί να πει κάποιος γι’αυτή τη σειρά, είναι πως κατέρριψε διάφορα στερεότυπα περί τυπικής οικογένειας. Όλο το καστ είναι υπέροχο, αλλά ακόμα πιο υπέροχοι είναι οι διάλογοι.

Grace and Frankie

Άλλη μία comfort σειρά στο Netflix, που ενώ την είχαμε ξεκινήσει διστακτικά, τελικά καταλήξαμε να την βάλουμε στις πολύ αγαπημένες. Η Τζέιν Φόντα και η Λίλι Τόμλιν δίνουν ρεσιτάλ στο Grace and Frankie, κάνοντας τις 70άρες γυναίκες που υποδύονται τόσο αγαπητές. Κι αυτό ήταν μία επιτυχία της σειράς, το γεγονός δηλαδή πως έκανε την περιθωριοποιημένη τρίτη ηλικία να κεντρίζει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Είναι, πάντως, από εκείνες τις σειρές που περνούν μηνύματα περί οικογένειας και γυναικείας φιλίας, με αρκετή γλυκόπικρη και χιουμοριστική δόση.

Brooklyn Nine-Nine

Από τις πιο ωραίες σατιρικές σειρές στο Netflix. Το Brooklyn Nine-nine είναι ιδανικό για να περάσεις πραγματικά καλά βλέποντάς το. Τα επεισόδια είναι μικρά σε διάρκεια, επομένως, σε καμία περίπτωση, δε θα νιώσεις το αίσθημα της πλήξης. Από την άλλη, είναι τόσο έξυπνη, με τρομερά λογοπαίγνια και χιούμορ. Το Brooklyn Nine-nine επικεντρώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μπρούκλιν, που απαρτίζεται από αστυνομικούς της κακιάς ώρας.

How i Met Your Mother

Αν και συγκρίθηκε αρκετές φορές με το Friends, κυρίως γιατί και στο How i Met Your Mother η υπόθεση ακολουθεί μία παρέα φίλων, με το δικό τους στέκι, με τα δικά τους ερωτικά μπερδέματα και τις επαγγελματικές ανησυχίες, η εν λόγω σειρά έχει όλο το εκκεντρικό χιούμορ που χρειάζεται για να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά, τα φθινοπωρινά βράδια. Είναι από τις πραγματικά απολαυστικές σειρές που χάρισε ένα ωραίο plot twist στο τέλος.

New Girl

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το New Girl, που θα τη βρεις στη βιβλιοθήκη του Disney+. Κι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παρέα που έχει τις ανησυχίες της, ερωτεύεται και πληγώνεται, με κεντρική ηρωίδα, βέβαια, την Τζες. Η σειρά ολοκληρώθηκε με την έβδομη σεζόν και σε αρκετά επεισόδια θα ταυτιστείς, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις και χωρισμούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το New Girl, είναι πως ξεχωρίζει αρκετά από τα κλασικά sitcoms της αμερικανικής τηλεόρασης, ίσως γιατί είναι πιο πρόσφατο και άρα πιο κοντά στα δεδομένα της εποχής.

Sex and the City

Έκανε πρεμιέρα το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2004. Ακολούθησαν και δύο ταινίες, ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούν να συγκριθούν με τη σειρά. Το Sex and the City έγινε πολύ γρήγορα δημοφιλές, πράγμα λογικό, αφού είχαμε γυναικεία φιλία και έρωτες, αλλά ο κύριος λόγος είναι γιατί ξέφυγε από ταμπού και στερεότυπα της εποχής. Βασικά, αυτό ήθελε να πετύχει η σειρά. Το Sex and the city είναι από τις comfort σειρές που βλέπουμε με το ίδιο ενδιαφέρον. Κυρίως για τα iconic φορέματα και τη μόδα γενικότερα.

Big Bang Theory

Η μακροβιότερη κωμική σειρά, μετά το Friends φυσικά, θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Το Big Bang Theory ήταν (και είναι) από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην αμερικανική τηλεόραση. Κατ’αρχάς έκανε τους nerd να είναι πολύ κουλ. Έχει για πρωταγωνιστές άντρες της διπλανής πόρτας, που δεν βγήκαν από κάποιο εξώφυλλο περιοδικού, δεν είναι με κοιλιακούς και μπράτσα, αλλά διαθέτουν χιούμορ και εξυπνάδα. Είναι 12 σεζόν, αλλά τα επεισόδια φεύγουν σαν νερό.

Bonus: Α Perfect Story

Το ισπανικό «Α Perfect Story», στο Netflix, κυκλοφόρησε το 2023 στο Netflix και τείνει να γίνει comfort σειρά. Μάλιστα, έχουν γυριστεί σκηνές στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα και τη Μύκονο. Η υπόθεση ακολουθεί τη Μαργκότ, η οποία εγκαταλείπει τον σύντροφο της την ημέρα του γάμου της και στην πορεία αρχίζει να νιώθει χαμένη. Δεν γνωρίζει όμως ότι ο Νταβίντ και το υπέροχο χάος του θα την βοηθήσουν να βρει το δρόμο της. Αν δεν την έχεις, τότε μπορείς να ξεκινήσεις με αυτή που είναι μία σεζόν.