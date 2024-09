Χάντερ Γούντχαλ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ: Το «χρυσό» ζευγάρι του στίβου που κέρδισε το κοινό με τις επιδόσεις και την αγάπη του

Δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024

Ο Αμερικανός σπρίντερ, Χάντερ Γούντχολ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα των 400μ ανδρών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Λίγες ημέρες πριν η σύζυγός του, Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ είχε κερδίσει κι εκείνη το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Tara Davis-Woodhall and Hunter Woodhall are FINALLY celebrating now that they both have GOLD MEDALS! 🇺🇸 #ParisParalympics pic.twitter.com/YpC96e16ha