The Perfect Couple: Πώς ένα καλό plot twist «σβήνει» τη μετριότητα ενός δυνατού καστ

Η νέα whodunnit σειρά του Netflix δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχτισε αλλά κάπως καταφέρνει να σε πείσει να το δεις σε μια μέρα

Μου αρέσουν οι ιστορίες μυστηρίου και ειδικά τα whodunnit stories, αλλά όλο και πιο σπάνια συναντάς καλό στόρι που να μη σε υποψιάζει για το δολοφόνο από νωρίς. Ανυπομονούσα για το The Perfect Couple όταν άρχισε να το διαφημίζει το Netflix; Ναι. Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου; Όχι. Το είδα σε μια μέρα; Ναι. Κάτσε, τι;

Το στόρι του The Perfect Couple

Με αρκετές διαφοροποιήσεις από το βιβλίο της Ελίν Χίλντερμπραντ, η ιστορία ακολουθεί την Αμίλια Σακς που ετοιμάζεται με τον γάμο της να μπει σε μια πολύ διάσημη και πλούσια οικογένεια του Ναντάκετ. Όταν, όμως, το πρωινό του γάμου ένας σοκαριστικός θάνατος ακυρώνει τον γάμο και τους καθιστά όλους ύποπτους.

The Perfect Couple: Καλό και κακό ταυτόχρονα

Το θέμα με τα δυνατά ονόματα σε ένα cast είναι ότι φέρνουν μεν το απαραίτητο buzz για τη σειρά ή την ταινία αλλά αν οι ερμηνείες τους δεν είναι εξίσου δυνατές, ο πάταγος της απογοήτευσης είναι πιο δυνατός. Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει με το The Perfect Couple. Κανείς δεν πείθει για τίποτα.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ιβ Χιούσον, κόρη του τραγουδιστή των U2 Μπόνο, δείχνουν να βαριούνται τρομερά να παίξουν. Η Κίντμαν υιοθετεί το στιλ της ψυχρής πλούσιας γυναίκας και μητέρας που λειτούργησε εξαιρετικά στο Big Little Lies μόνο που εδώ χάνεται στο κακό χτένισμα και την αχρείαστη πολυπλοκότητα ενός χαρακτήρα (διαφορετικού από το βιβλίο) που προσπαθεί να σε πείσει ότι καταβάθος είναι καλός άνθρωπος.

Ο Λιβ Σράιμπερ, ο dilf Ταγκ, πιστεύω ακράδαντα ότι απολαμβάνει το ρόλο του πατέρα που πίνει διαρκώς και καπνίζει μπάφους όλη μέρα αλλά ούτε κι εκείνος σε πείθει για την τοξική σχέση που έχει με τη γυναίκα του. Η εμβληματική Ιζαμπέλ Ατζανί, δε, μοιάζει φαίνεται τόσο παραμορφωμένη στο πρόσωπο και με τόσο κακοχτενισμένο μαλλί που μοιάζει οριακά με καρικατούρα. Πολλοί από τους χαρακτήρες μοιάζουν διακοσμητικοί και μάλιστα χωρίς καν να χρησιμοποιούνται για να σε μπερδέψουν σχετικά με τον αληθινό ένοχο.

Γενικά όλοι οι χαρακτήρες αδυνατούν να εμβαθύνουν και να σε κάνουν να συνδεθείς μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαίρεση αποτελούν οι το ζευγάρι Άμπι και Τόμας Γουίνμπουρι (Ντακότα Φάνινγκ και Τζακ Ρέινορ). Ο Τζακ σε πείθει για τη ρηχότητα και την αφέλεια του χαρακτήρα του και καταφέρνει να γίνει πράγματι εκνευριστικός με κωμικό τρόπο. Η δε Ντακότα είναι απλά υπέροχη και σε οδηγεί με μεγάλη επιτυχία στο να την αντιπαθείς και να τη συμπαθείς ταυτόχρονα.

© Netflix

Το plot twist που σώζει την ημέρα

Ένα καλό whodunnit φροντίζει να σε παρασύρει διακριτικά σε λάθος συμπεράσματα πολλές φορές πριν σε βάλει στο σωστό δρόμο να συνδέσεις τα κομμάτια και να καταλήξεις στο δολοφόνο. Ένα καταπληκτικό whodunnit κρύβει ένα έξυπνο plot twist που σου αποκαλύπτει απρόσμενα στο τέλος. Και το The Perfect Couple ισορροπεί κάπου ανάμεσα. Μπορεί το cast να σε κάνει λίγο να βαριέσαι, τα τοπία από την τεράστια βίλα στο Ναντάκετ όμως και οι εναλλαγές των υπόπτων είναι που θα σε πείσουν να κάνεις binge watching τα 6 επεισόδια της σειράς.

Αν έχεις διάθεση να αράξεις στον καναπέ παρακολουθώντας κάτι «εύπεπτο» με λίγο σασπένς, το The Perfect Couple είναι η ιδανική επιλογή αυτές τις ημέρες. Αν θες να παρακολουθήσεις κάτι ακόμα καλύτερο δες το "And then there were none" (2015).