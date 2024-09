Πόσο θα κόστιζε το διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο ή της Μόνικα Γκέλερ αν κάποιος έμενε εκεί πραγματικά;

Αν η Μόνικα Γκέλερ ήταν υπαρκτό πρόσωπο και ζούσε στην πραγματικότητα στο διαμέρισμα της σειράς, θα το άντεχε οικονομικά;

Όταν βλέπαμε για πρώτη φορά τα Φιλαράκια, πολλές φορές είχαμε κάνει την σκέψη πως θα θέλαμε να ζούσαμε στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ. Δεν του έλειπε τίποτα, τα είχε πραγματικά όλα. Το ίδιο ίσχυε και για το διαμέρισμα της Κάρι Μπράτσο στο Sex and the city. Όταν πάλι βλέπαμε Home Alone, σκεφτόμασταν τι ωραία που θα ήταν να είχαμε κι εμείς εσωτερική σκάλα και να χανόμασταν στους διαδρόμους του σπιτιού από τους γονείς μας. Όπως καταλαβαίνετε, τα σπίτια στις σειρές και τις ταινίες, παίζουν σημαντικό ρόλο ως σκηνικά.

Αν όμως τελικά δεν ήταν απλά σκηνικά ή σπίτια που δανείστηκαν για τις ανάγκες μιας ταινίας και οι πρωταγωνιστές που είδαμε και αγαπήσαμε, ζούσαν πραγματικά σε αυτά, θα μπορούσαν άραγε να τα βγάλουν πέρα οικονομικά με τις δουλειές που έκαναν; Μια ενδιαφέρουσα μελέτη που εντοπίσαμε στους New York Times, έδωσε την απάντηση.

Ερευνητές από την εταιρεία συμβούλων ακινήτων ονόματι Clever, ανέλυσαν δεδομένα σχετικά με τους μισθούς που ισχύουν στο σήμερα, τις τιμές των διαμερισμάτων, τα ενοίκια, τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τα ποσοστά ασφάλισης, για να διαπιστώσουν αν οι πρωταγωνιστές από 20 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τα σπίτια τους, στο σήμερα.

Και πώς το έκαναν; Στη μελέτη χρησιμοποίησαν καταχωρίσεις σπιτιών στην πραγματική ζωή, για να καθορίσουν τις τιμές των ακινήτων στην οθόνη, και τους πραγματικούς μισθούς, για να καθορίσουν τα εισοδήματα των πρωταγωνιστών.

Και μαντέψτε, μόνο σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν οι πρωταγωνιστές να ζούσαν πραγματικά. Το ένα αφορά το «Roseanne», όπου οι Κόνερς ζούσαν στο φανταστικό Λάντφορντ, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η πόλη Έβανσβιλ. Με εκτιμώμενη τιμή 232.700 δολάρια και ένα εισόδημα νοικοκυριού 112.060 δολαρίων, η οικογένεια θα μπορούσε να αποκτήσει αυτό το σπίτι σήμερα.

Το άλλο είναι το «That ’70s Show», που διαδραματίζεται στο φανταστικό Πόιντ Πλέις, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε το Sheboygan, του Γουισκόνσιν. Εκεί, η οικογένεια Φόρμαν θα μπορούσε να πληρώσει την εκτιμώμενη τιμή του οικήματος των 274.900 δολαρίων, με το οικογενειακό εισόδημα των 225.750 δολαρίων.

Επιπλέον, οι πρωταγωνιστές των Twilight και 10 Things I Hate About You, ζούσαν σε σπίτια που μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να νοικιάσουν, αλλά όχι να τα αγοράσουν. Στο The Sopranos, το σπίτι στο North Caldwell, του Νιου Τζέρσι, κρίθηκε ότι δεν ήταν προσιτό για κάποιον που ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων, αν και σημειώθηκε ότι ο Τόνι Σοπράνο μπορεί να είχε κάποιο κρυφό εισόδημα.

Και στο The Fresh Prince of Bel-Air, ο θείος Φίλιπ και η θεία Βίβιαν μπορεί να μπορούσαν να νοικιάσουν -όχι και να αγοράσουν- την έπαυλή τους, αλλά ο Φίλιπ Μπανκς, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Princeton και στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, θα πρέπει να είναι ένας από τους πιο υψηλά αμειβόμενους δικηγόρους στο Λος Άντζελες.

Σχετικά με το σπίτι της Κάρι Μπράντσο στο Upper East Side, η οποία εργαζόταν ως αρθρογράφος, το πιο πιθανό είναι να μην μπορούσε να το αντέξει οικονομικά το εκτιμώμενο ενοίκιο των 5.700 δολαρίων. Πόσο μάλλον για αγορά, που εκτιμήθηκε στα 2,77 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο ισχύει και για τη Μόνικα Γκέλερ, που εργαζόταν ως σεφ, καθώς εκτιμάται πως το σπίτι της στο West Village έχει ενοίκιο τα 7.500 δολάρια, ενώ η αγορά του κοστολογείται στα 2,65 εκατομμύρια δολάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, τα σενάρια της εκπομπής ανέφεραν το rent stabilization ως εξήγηση.