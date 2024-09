Βραβεία Emmy 2024: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς και η σειρά που έκανε την μεγαλύτερη έκπληξη

Φυσικά το Shogun, που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, έφυγε με τα περισσότερα βραβεία Emmy

Ολοκληρώθηκαν τα βραβεία Emmy 2024, με το Disney+ να ανακηρύσσεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, με συνολικά 38 βραβεία. Για πρώτη φορά και μετά από 15 χρόνια, το Netflix δεν ήταν η κορυφαία streaming πλατφόρμα της βραδιάς, γεγονός που δεν αποτέλεσε έκπληξη, μιας και οι δύο σειρές που είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες ήταν το «Shogun» και το «The Bear». Και οι δύο είναι διαθέσιμες στο Disney+.

Σχετικά με τους νικητές, το Shogun έφυγε με 18 βραβεία (καθόλου άσχημα), ενώ το The Bear, με 11, καταρρίπτοντας ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία κωμικής σειράς, σε μία και μόνο χρονιά. Στα περσινά βραβεία Emmy, είχε κερδίσει 10.

Έχασε βέβαια το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς από το «Hacks», που επί της ουσίας αποτέλεσε και την μεγαλύτερη έκπληξη των βραβείων Emmy.

Σπουδαία βραδιά είχε όμως και το επιτυχημένο Baby Reindeer του Netflix, αφού η σειρά κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία της, ενώ και ο Ρίτσαρντ Γκαντ, έφυγε με βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά και καλύτερου σεναρίου.

Αναλυτικά οι νικητές των φετινών βραβείων Emmy:

Καλύτερη δραματική σειρά

Shogun

Καλύτερη κωμική σειρά

Hacks

Καλύτερη σειρά περιορισμένης διάρκειας

Baby Reindeer

Καλύτερος Δραματικός ηθοποιός

Χιρογιούκι Σανάντα, Shogun

Καλύτερη Δραματική ηθοποιός

Άννα Σαουάι, Shogun

Καλύτερος κωμικός ηθοποιός

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Καλύτερη κωμική ηθοποιός

Τζιν Σμαρτ, «Hacks»

Καλύτερος κωμικός ηθοποιός υποστηρικτικού ρόλου

Έμπον Μος Μπάκραχ, The Bear

Καλύτερη κωμική ηθοποιός υποστηρικτικού ρόλου

Λίζα Κολόν-Ζάγιας, The Bear

Καλύτερος δραματικός ηθοποιός υποστηρικτικού ρόλου

Μπίλι Κράνταπ, The Morning Show

Καλύτερη δραματική ηθοποιός υποστηρικτικού ρόλου

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, The Crown

Καλύτερη σκηνοθεσία κωμικής σειράς

Κρίστοφερ Στόρερ, The Bear

Καλύτερο σενάριο κωμικής σειράς

Λουσία Ανιέλλο, Paul W. Downs και Τζεν Στάτσκι, Hacks

Καλύτερη σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Frederick E.O. Toye, Shogun

Καλύτερη γραφή δραματικής σειράς

Γουίλ Σμιθ, Slow Horse

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά

Ρίτσαρντ Γκαντ, «Baby Reindeer»

Καλύτερος ηθοποιός σε υποστηρικτικό ρόλο, σε μίνι σειρά ή ταινία

Λαμόρν Μόρις, Fargo

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά ή ταινία

Τζόντι Φόστερ, True Detective: Night Country

Καλύτερη ηθοποιός σε υποστηρικτικό ρόλο, σε μίνι σειρά ή ταινία

Τζέσικα Γκάνινγκ, Baby Reindeer

Καλύτερη σκηνοθεσία μίνι σειράς, ανθολογίας ή ταινίας

Στίβεν Ζάιλιαν, «Ripley»

Καλύτερο σενάριο μίνι ή ανθολογικής σειράς ή ταινίας

Ρίτσαρντ Γκαντ, «Baby Reindeer»

Καλύτερο ριάλιτι

Οι προδότες

Καλύτερο talk show ποικίλης ύλης

Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερο σενάριο για πρόγραμμα ποικίλης ύλης

«Alex Edelman: Edelman: Just for Us