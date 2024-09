5 υπέροχες ταινίες στο Netflix, βασισμένες σε αληθινά γεγονότα

Αν δεν έχεις δει τις ακόλουθες ταινίες στο Netflix, τότε δεν ξέρουμε τι κάνεις με τη ζωή σου

Αν για κάτι δεν μετανιώνουμε για τον λογαριασμό μας στο Netflix, αυτό δεν είναι άλλο από τις παραγωγές του, βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Έχουν άλλη γοητεία αυτές οι ιστορίες, είναι σαν να γίνεσαι κομμάτι όλων των υποθέσεων.

Και το Netflix έχει αντιληφθεί το ενδιαφέρον των συνδρομητών γι’αυτές τις ταινίες και τις σειρές και δεν κάνει εκπτώσεις. Μας δίνει δηλαδή μπόλικο υλικό για να χαθούμε στη βιβλιοθήκη του. Γι’αυτό κι εμείς, τώρα που είναι και Σαββατοκύριακο, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στις καλύτερες ταινίες που έχουμε δει στην πλατφόρμα, που παρουσιάζουν πραγματικά γεγονότα.

The Trial of the Chicago 7 (Η δίκη των 7 του Σικάγου)

Τι εξαιρετική ταινία είναι αυτή. Από την αρχή μέχρι το τέλος, σε καθηλώνει. Η περιβόητη «δίκη των 7 του Σικάγου» πραγματεύεται τα αληθινά γεγονότα του 1968, όταν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις για όσα συνέβαιναν στο Βιετνάμ, πήραν αιματηρές διαστάσεις.

Τότε, ο Λίντον Τζόνσον έδωσε εντολή για πλήρη καταστολή τους, κάτι που έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, ξεσηκώνοντας το εξοργισμένο πλήθος. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άαρον Σόρκιν, ενώ στην ταινία παρακολουθούμε τη δίκη των «7 του Σικάγο», μια ομάδα που κατηγορήθηκε για υποκίνηση των διαδηλώσεων. Αν δεν την έχεις δει, τότε δεν ξέρουμε τι κάνεις στη ζωή σου.

Society of the Snow (Η κοινωνία του χιονιού)

Αυτή η ταινία στο Netflix, θέλει γερό στομάχι. Προειδοποιούμε. Είναι βαθιά συγκλονιστική και βαθιά συγκινητική. «Η κοινωνία του χιονιού» βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Πάμπλο Βιέρσι, που αφήγειται το αεροπορικό δυστύχημα της 13ης Οκτωβρίου του 1972, γνωστό και ως «θαύμα στις Άνδεις». Η ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης ταξίδευε για το Σαντιάγο της Χιλής, όταν στις Άνδεις το αεροσκάφος τους έπεσε.

Κάποιοι σκοτώθηκαν επί τόπου, ορισμένοι άλλοι αργότερα. Το τι όμως συνέβη στις Άνδεις και πώς κατάφεραν κάποιοι να γυρίσουν σπίτι τους σώοι, μας βάζουν στη θέση να επαναπροσδιορίσουμε τα ανθρώπινα όρια και να αναλογιστούμε μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Και τι άνθρωπος γίνεται μετά από αυτό.

The Good Nurse (H καλή νοσοκόμα)

Άλλη μία αληθινή ιστορία που μας σέρβιρε το Netflix και που φυσικά την είχαμε δει με το που είχε κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα. «Η καλή νοσοκόμα» βασίζεται στο βιβλίο «Το The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder» του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Τσαρλς Γκρέμπερ, που αφηγείται την ιστορία του Τσαρλς Κάλεν.

Ο Κάλεν ήταν νοσοκόμος, που όπως αποδείχθηκε σκότωσε αρκετούς ασθενείς του. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, όταν μία συνάδελφος του που υποψιαζόταν τι συνέβαινε, αποκάλυψε τη δράση του. Και για την ιστορία, ο Κάλεν καταδικάστηκε ως κατά συρροή δολοφόνος.

Rustin (Ράστιν)

Μια υπέροχα δουλεμένη ταινία στο Netflix, με τον σκηνοθέτη Τζόρτζ Σι Γουλφ να μην παρεκκλίνει από τα αληθινά γεγονότα, που αφορούν τον Μπάγιαρντ Ράστιν. Τον άνθρωπο που πάλεψε για τα πολιτικά δικαιώματα, την ειρήνη, αλλά και δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, βιώνοντας και ο ίδιος ρατσισμό και ομοφοβία.

Ο Μπάγιαρντ Ράστιν οραματίστηκε την μεγαλύτερη ειρηνική διαμαρτυρία στις ΗΠΑ, τη λεγόμενη «Πορεία προς την Ουάσιγκτον», σε μια προσπάθεια να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Ήταν ο εμπνευστής αλλά και ο μπροστάρης της πορείας, που τελικά συνέβαλε στην ψήφιση νόμου, που καταργούσε τον φυλετικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις.

Mank

Κλείνουμε με την ασπρόμαυρη ταινία του Ντέϊβιντ Φίντσερ, που είχε κάνει τον χαμό της στο Netflix, όταν είχε κυκλοφορήσει. Ε, και όχι άδικα. Εδώ παρακολουθούμε την ταραχώδη ζωή του του Χέρμαν Μάνκιεβιτς, σεναριογράφου της θρυλικής ταινίας, του Όρσον Γουέλς, «Πολίτης Κέιν».

Επί της ουσίας, η ταινία αποτελεί μια αναδρομή στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’30, δίνοντας μας παράλληλα μια ωραία αισθητική.