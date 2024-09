Στιγμιότυπα από την φιλανθρωπική συναυλία του MDA Ελλάς στο Βεάκειο 

Η Δήμητρα Γαλάνη στήριξε το έργο του MDA Ελλάς, Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις, σε μία μοναδική βραδιά για καλό σκοπό στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μαζί της στη σκηνή η Παυλίνα Βουλγαράκη και η εξαιρετική μπάντα της.

Μοναδικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν την περασμένη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για την φιλανθρωπική συναυλία του MDA Ελλάς, του Σωματείου για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις. Η Δήμητρα Γαλάνη μέσα από το μεγάλο της ρεπερτόριο ταξίδεψε το κοινό σε αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες. Μαζί της βρέθηκε και η δημιουργός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη που μαζί με την υπέροχη μπάντα χάρισαν στα μέλη του MDA Ελλάς, και το κοινό μία αξέχαστη βραδιά.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην επέκταση του προγράμματος “Υποστήριξη Kατ’ Oίκον” των Mελών του MDA Ελλάς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση, (ALS). Μέσω του προγράμματος αυτού, το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος του MDA Ελλάς:

«Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα μας ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Όλοι μαζί, οι χορηγοί, οι υποστηρικτές και το ευρύ κοινό, έγιναν μία δύναμη ελπίδας και αγάπης, που έμπρακτα με την παρουσία τους τίμησαν και στήριξαν αυτή μας την προσπάθεια, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Μελών μας με ALS. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του MDA την Δήμητρα Γαλάνη και την Παυλίνα Βουλγαράκη, καθώς και όλους τους μουσικούς και συντελεστές αυτής της τόσο ξεχωριστής μουσικής βραδιάς».

Από την πλευρά της η Δήμητρα Γαλάνη είπε από το μικρόφωνο πως «Είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε για το MDA Ελλάς και τα άτομα που νοσούν από ALS. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ελπίδα ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες», ευχαριστώντας το MDA Ελλάς που «μας δίνει την δυνατότητα να συνεισφέρουμε έναν τρόπο σε όλη αυτή την προσπάθεια».

Στο τέλος της συναυλίας, Μέλος του MDA μαζί με την Πρόεδρο κα. Βάνα Λαβίδα ανέβηκαν στην σκηνή εκφράζοντας την συγκίνηση τους για την μοναδική βραδιά που χάρισαν οι καλλιτέχνιδες και ανανεώνοντας το ραντεβού με τα Μέλη και τους υποστηρικτές για τις επόμενες δράσεις.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

HELLENIC HEALTHCARE GROUP



ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

LAVIPHARM

MINOAN LINES

PROPELLER CLUB OF THE UNITED STATES – PORT OF PIRAEUS

VITEX

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

HELLENIC CENTER OF SECURITY

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Λίγα λόγια για το MDA Ελλάς:

Το MDA Ελλάς ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2000, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Μελών του. Καταστατικός σκοπός του MDA είναι να προσφέρει στα Μέλη του, νέοι στην πλειοψηφία τους, δυνατότητες για την καλύτερη ένταξή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Οι Νευρομυϊκές Παθήσεις αφορούν σε παθήσεις, γενετικής κυρίως προέλευσης, που πλήττουν το μυϊκό σύστημα. Η σοβαρότητα και η κλινική εικόνα μεταξύ των παθήσεων διαφέρει. Πολλές οδηγούν στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ενώ άλλες όχι. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 1700 οικογένειες, κάποιες εκ των οποίων έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί.

Οι δράσεις του MDA Ελλάς υλοποιούνται χάρη στην ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για περισσότερες πληροφορίες: www.mdahellas.gr