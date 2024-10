«Greece Race for the Cure»: Η Beverage World για μία ακόμη χρονιά ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Η Beverage World στήριξε δυναμικά για ακόμα μια χρονιά τον αγώνα – θεσμό “Greece Race for the Cure” 2024, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 50.000 δρομείς και περιπατητές.

Συγκεκριμένα, 24 στελέχη της εταιρείας απ’ όλη την Ελλάδα συμμετείχαν ενεργά στο συμβολικό αγώνα και περίπατο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και αλληλεγγύης στις γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τη νόσο του καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, η Beverage World ως χορηγός προσέφερε τα νέα Ready to Drink από την Lavazza, δίνοντας την ευκαιρία στους δρομείς του 16 ου “Greece Race for the Cure” να απολαύσουν την ιταλική συνταγή Espresso σε κρύα μορφή, με έμφαση στον καφέ, με σωστή «πικράδα», ευχάριστη και ισορροπημένη επίγευση.

Η συμμετοχή και στήριξη της Beverage World, υπογραμμίζει την προσήλωση της στις δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων.