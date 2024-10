Η Μεγάλη στιγμή του Spetses Mini Marathon έφτασε

04 – 06 Οκτωβρίου θα βρισκόμαστε στις Σπέτσες για το αγαπημένο μας Spetses Mini Marathon

Άλλη μια χρονιά που οι προετοιμασίες για το Spetses mini Marathon είναι πυρετώδεις και πρόκειται να μετατοπίσουν το τριήμερο 04 – 06 Οκτωβρίου το ενδιαφέρον του αθλητισμού στο μαγευτικό νησί των Σπετσών.



Με κεντρικό σύνθημα «Νίκη είναι η συμμετοχή», οι εθελοντές, η οργανωτική επιτροπή και η τοπική κοινωνία, θα υποδεχτούν τους χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες, που με αγωνιστικότητα και ενθουσιασμό, ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Το πρόγραμμα του Spetses Mini Marathon 2024 περιλαμβάνει, όπως κάθε χρονιά, τις δημοφιλείς διαδρομές των 5 χλμ. - οι οποίες εντάσσονται στο διεθνές καλεντάρι των Garmin Run Series - 10 χλμ., και 25 χλμ., καθώς και τις κολυμβητικές προκλήσεις των 1.500 μ. και 3.000 μ. (ο διάπλους των Σπετσών). Φέτος από πολύ νωρίς βγήκαν sold out οι παιδικοί αγώνες που διεξάγονται με την υποστήριξη της Melissa Pasta αλλά και ο αγώνας βρεφών που διεξάγεται με την υποστήριξη της Intermed. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους αθλητές που έλαβαν φέτος συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες – εμπνέοντας και συγκινώντας όλη τη χώρα- θα συμμετέχουν στο Spetses mini Marathon προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους ερασιτέχνες κολυμβητές και δρομείς που θα βρίσκονται στο νησί.



Ανάμεσα στους φετινούς προσκεκλημένους είναι ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου (Team Arla Protein και Team Garmin Greece), οι Χάλκινες Ολυμπιονίκες Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού (Team Arla Protein), η Δώρα Γκουντούρα (Team Bwin και Team Garmin Greece), η Άννα Ντουντουνάκη (Team Bwin και Team Arla Protein), o Απόστολος Παπαστάμος Team Bwin) , o Κωνσταντίνος Στάμου, o Βαγγέλης Μακρυγιάννης (Team Garmin Greece), o Δημήτρης Μάρκος (Team Herbalife και Team Garmin Greece), o Στέργιος Μπίλας (Team Herbalife), o Απόστολος Σίσκος (Team Herbalife), η Σοφία Μαλκογεώργου (Team Herbalife) αλλά και οι νεαρές πρωταθλήτριες κολύμβησης Άρτεμις Βασιλάκη, Γεωργία Μακρή και Ελένη Κοντογιώργου (Team Garmin Greece).



Επιπλέον, στους κολυμβητικούς αγώνες θα συμμετέχει ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλο Θοδωρής Βλάχος, κολυμπώντας μαζί με την κόρη του, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.



Στο επίκεντρο όπως κάθε χρόνο, οι έννοιες της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας με τη διοργάνωση να αναδεικνύει την αξία της ισότιμης συμμετοχής και της προσβασιμότητας για όλους τους αθλητές και επισκέπτες. Η φετινή διοργάνωση επιφυλάσσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στους συμμετέχοντες, αφού την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το νέο Spetses Technogym Challenge, ένα event που θα δώσει δυναμικά το έναυσμα της εκκίνησης για το τριήμερο των αγώνων.

Παράλληλα, η Πλατεία Ποσειδωνίου, που αναμένεται να πλημμυρίσει από επισκέπτες και φιλοξενούμενους από όλο τον κόσμο, θα μεταμορφωθεί με τη συμβολή του Χρυσού Χορηγού της διοργάνωσης, Bwin, σε ένα εντυπωσιακό αίθριο. Όσοι βρεθούν το τριήμερο στο νησί αξίζει να κάνουν την βόλτα τους από τα περίπτερα του κάθε χορηγού για να ανακαλύψουν τις διαδραστικές εμπειρίες που μπορούν να τους προσφέρουν, να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της Under Armour με επίκεντρο το νέο δρομικό παπούτσι Infinite Elite, αλλά και να ανανεώσουν την αντηλιακή τους προστασία στο περίπτερο της Vichy, που είναι ο επίσημος suncare sponsor.

Τέλος, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, αφού πέρα από την αγωνιστική δράση 5 τυχεροί συμμετέχοντες θα βρουν ένα μοναδικό voucher στα goodie bags που θα λάβουν με τη συμμετοχής τους, και θα κερδίσουν 1 ηχείο LG XBOOM.

Η ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses mini Marathon, κα. Μαρίνα Κουταρέλλη, ανέφερε: «Το Spetses Mini Marathon είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και αυτό το αποδεικνύει η αγάπη και η τεράστια ανταπόκριση του κόσμου που κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος. Το μότο μας είναι νίκη είναι η συμμετοχή».



Η Δήμαρχος Σπετσών, κα. Ευγενία Φραγκιά, δήλωσε: «Σας περιμένουμε όλους στις Σπέτσες, για να ζήσουμε, μια ακόμη μοναδική διοργάνωση! Με την ευγενική και καθοριστική συμβολή του καθενός από του συμμετέχοντες είμαστε βέβαιοι πως το νησί μας θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσων αγαπούν τον αθλητισμό και όχι μόνο.»

Για αναλυτικές πληροφορίες και το πρόγραμμα του αγώνα επισκεφθείτε το site της διοργάνωσης:

www.spetsesmarathon.com

Χορηγοί της διοργάνωσης του Spetses mini Marathon είναι:

Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon είναι η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes.



Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, ενώ η ομάδα του θα αναλάβει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της θα φροντίσει να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα.

Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, καθώς και #1 Active & Lifestyle Nutrition brand στον κόσμο. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου. Το RΙΟ Mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, θα αναδείξει τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν τις RIO Mare Insalatissime Σαλάτες με Τόνο: σαλάτες με εκλεχτά λαχανικά, όσπρια και εξαιρετικό τόνο. Ολοκληρωμένα, απολαυστικά γεύματα, με υψηλή διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά, έτοιμα να τα απολαύσεις παντού, εύκολα, ανά πάσα στιγμή.

Το Borotalco, το νέο καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος θα γίνει ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco θα ξεχάσουμε τον ιδρώτα και θα απολαύσουμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές. Το brand ζυμαρικών Melissa, που είναι από τους πρώτους χορηγούς του Spetses Mini Marathon, γι’ ακόμη μία φορά θα παρουσιάσει τις καινοτόμες σειρές ζυμαρικών του: Τα νέα Melissa High Protein, με 22g πρωτεΐνης ανά 100g προϊόντος, δηλαδή με 83% περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τα απλά ζυμαρικά, και τα νέα Melissa Boost, με αλεύρι Teff που αποτελεί πηγή μαγνησίου, ιδανικά για πριν αλλά και μετά την προπόνηση. Suncare Partner είναι η εταιρεία Vichy, που θα φροντίσει για την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, μέσω της σειράς CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY, η οποία προσφέρει δερματολογικά ελεγμένη πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία κατά της φωτογήρανσης, σε μία εξαιρετικά λεπτόρρευστη υφή.



Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, είναι ο Timing Sponsor της διοργάνωσης, ενώ θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το ολοκαίνουριο Fenix 8 στο εντυπωσιακό περίπτερο της στην πλατεία Ποσειδωνίου. Η TECHNOGYM, το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως, θα στηρίξει το Spetses mini Marathon, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τις μοναδικές δυνατότητες του εξοπλισμού που διαθέτει. Χορηγός αθλητικού υλικού επιδόσεων είναι η UNDER ARMOUR, το κορυφαίο brand σε τεχνικό ρούχο και υπόδημα, που θα είναι εκεί με την #UATeam, για να χαρίσει κορυφαίες επιδόσεις και να παρουσιάσει το νέο δρομικό παπούτσι Infinite Elite. Η ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των αθλητικών ειδών πρόκειται να οργανώσει για ακόμη μια χρονιά μοναδικά activations, πληθώρα εκπλήξεων και ένα φαντασμαγορικό περίπτερο στην πλατεία των Σπετσών, ενώ η εταιρία έχει αναλάβει και την αποθεραπεία των αθλητών με την ομάδα των Physio Rules.



Οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-Pharma και Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, θα προσφέρει στους μικρούς δρομείς τα Vita Fix Gummies για ενίσχυση του ανοσοποιητικού σε δύο υπέροχες γεύσεις και οδοντόπαστες Unident Kids για την φροντίδα των παιδικών δοντιών ενώ θα στηρίξουν των αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που εδώ και 35 χρόνια αποτελεί βασικό σύμμαχο ενυδάτωσής των αθλητών και των ερασιτεχνών αθλητών και παρέχει την απαραίτητη ενυδάτωση στηρίζοντας τον αθλητισμό και τον ισορροπημένο τρόπο ζωής.

O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια γεύσης, παράδοσης και ποιότητας, θα χαρίσει δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία, η Dole Hellas, η μόνη εταιρεία στην ελληνική αγορά, που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρούτων, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τη διατροφική αξία τους και τη θετική συνεισφορά τους στην υγεία και την ευεξία μας, θα στηρίξει με τις εξαιρετικές της μπανάνες το Spetses Mini Marathon 2024, συμβάλλοντας θετικά στην υγεία και την ευεξία των συμμετεχόντων, η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.



Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα είναι ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και παροχή πρώτων βοηθειών, σε επείγοντα περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν, για όλους τους παρευρισκόμενους - συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές - καθ ́ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς θα διαθέσει ιατρικό εξοπλισμό, 5 ιατρούς (γενικό ιατρό, ορθοπεδικό, αναισθησιολόγο, καρδιολόγο, παιδίατρο), νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο Υποστηρικτής της διοργάνωσης θα είναι οι κινηματογράφοι Village Cinemas.

Transportation Partners της διοργάνωσης θα είναι η Hellenic Seaways και η Alphalines.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το Hello!, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.