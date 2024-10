H Μελάνια Τραμπ στηρίζει το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις - "Πρέπει να είναι ελεύθερες από κάθε παρέμβαση"

Ένα μήνα πριν τις αμερικανικές εκλογές, η Μελάνια Τραμπ υποστηρίζει δημόσια το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις

Η Μελάνια Τραμπ πρόκειται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της το προσεχές διάστημα και ένα απόσπασμα από το βιβλίο της είδε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, η σύζυγός του υποψήφιου προέδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται στις αμβλώσεις, συγκεκριμενοποιώντας τη θέση της. Ειδικότερα, η Μελάνια Τραμπ τοποθετείται υπέρ των αμβλώσεων, τονίζοντας τη σημαντικότητα της επιλογής της κάθε γυναίκας για το σώμα της.

Τα λόγια της δεν έρχονται ακριβώς σε αντίθεση, αλλά διαφέρουν αισθητά από την άποψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος έχει αφήσει θολό το πεδίο γύρω από το θέμα των αμβλώσεων, παραχωρώντας το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να πράξει αυτοβούλως. Η Μελάνια Τραμπ, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι αυτονομία και ο σεβασμός στις επιθυμίες των γυναικών σχετικά με το σώμα τους πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.

Melania Trump book falsely claims most late-term abortions are performed to due to fatal fetal-health abnormalities or to save the life of the mother. https://t.co/1coXhfXfRR pic.twitter.com/ltHQJXItRC