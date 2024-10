Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου: Έμεινες στην Αθήνα; 5+1 υπέροχες προτάσεις για εξόδους στην πρωτεύουσα

Δεν είσαι ο μόνος που περνάς το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα. Οι προτάσεις μας για να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου

Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί για πολλούς την ιδανική ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση από τη βάση, δύο μήνες μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπώρου και η ανάγκη για ανάπαυλα είναι μεγάλη, οι εν λόγω ημέρες αποτελούν μια «σανίδα σωτηρίας» από την έντονη καθημερινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο οι χειμερινοί προορισμοί όσο και τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα θα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.

Αν για τον οποιονδήποτε λόγο μείνεις στην πρωτεύουσα το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, δεν χρειάζεται να στενοχωρηθείς, αφού η Αθήνα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου και να περάσεις υπέροχα μαζί με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Παραστάσεις, εκθέσεις, ταινίες, brunch, νόστιμο φαγητό και εκδρομές στη φύση είναι όσα θα βρεις στην παρακάτω λίστα. Τελικά, δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις πάντα, για να νιώσεις ότι κάνεις διακοπές. Υπάρχεις κι άλλος τρόπος. Have fun.

Τι να κάνεις στην Αθήνα το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

-Για καφέ και brunch στο The Roosters Athens

Σε αυτή την πλατεία πρέπει σίγουρα να καθίσεις έστω και μια φορά να απολαύσεις τον καφέ σου. Μπορεί να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, όμως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος με τα λευκά τραπεζάκια, τους πάγκους και τις σεζλόνγκ είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσεις την ημέρα σου το Σαββατοκύριακο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ζεστά και λαχταριστά cookies σε διάφορες γεύσεις, ποικιλία από υγιεινές επιλογές σε αλμυρά πιάτα, κρουασάν και smoothies θα φτιάξουν την ημέρα σου και προφανώς θα γεμίσουν το στομάχι σου.

Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 58, Αθήνα 115 28

-Για dinner στο Cupola, αν επιθυμείς να δοκιμάσεις αυθεντικές ιταλικές γεύσεις

Σε έναν πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας θα βρεις αυτό το ιταλικό εστιατόριο που υπόσχεται να σε ταξιδέψει στη γειτονική χώρα και να σε πλημμυρίσει γεύσεις και μυρωδιές. Πρωτότυπες μακαρονάδες, ξεχωριστές πίστες και λαχταριστά ορεκτικά απευθείας από την τοπική κουζίνα έρχονται στο πιάτο σου. Τα μεσημέρια προτίμησε να φας στον πεζόδρομο, ενώ το βράδυ σου προτείνουμε να καθίσεις στο εσωτερικό μέρος του μαγαζιού. Μην παραλείψεις να κάνεις κράτηση.

-Δες την παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», αν θέλεις να γελάσεις με την καρδιά σου

«Μπαμπάδες με ρούμι» η θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου + Μιχάλη Ρέππα συνεχίζει ακάθεκτη για 3η χρονιά.

Μα τί είναι αυτοί οι «Μπαμπάδες» επιτέλους; Είναι μία αιχμηρή σάτιρα, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Φυσικά έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία. Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολύς κόσμος επιδίωξε άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν όμως το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές. Δεν ακούγεται συχνά ο όρος «κρίση συνείδησης». Έμεινε σκέτη η «κρίση».

Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα. Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά ανυποψίαστοι για το τί μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Νίκη Λάμη και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Θέατρο Αλίκη

Γιώργος Καλφαμανώλης

-Επισκέψου την Τεχνόπολη Αθηνών και δες την έκθεση «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της»

50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Το πλούσιο πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων

Το 2024 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 1974 και 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή τον Οκτώβριο του 1944. Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τα δύο αυτά σημαντικά ορόσημα για την ελεύθερη και δημοκρατική πορεία του τόπου καθώς και τους αγώνες του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία, διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της» που σχεδιάζουν και υλοποιούν ο Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με φορείς του Δήμου Αθηναίων και άλλους φορείς.

Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που απλώνονται σε πολλά τοπόσημα της Αθήνας αλλά και σε πολλές γειτονιές της έως και τον ερχόμενο Νοέμβριο, με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους, ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύει τη ζωντανή ιστορική μνήμη της πόλης ανοίγοντας παράλληλα έναν αναγκαίο διάλογο με τη νεότερη ιστορία μας.

-Απογευματινή βόλτα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χάζεψε τα «Χορογραφημένα Συντριβάνια» (18:00-00:00) και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα στην πόλη.

Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια παρουσιάζουν καθημερινά εντυπωσιακές χορογραφίες εμπνευσμένες από μελωδίες μεγάλων δημιουργών και αγαπημένα pop κομμάτια. Οι χορογραφίες εναλλάσσονται και θα παρουσιαζόνται καθημερινά κάθε μισή ώρα για το διάστημα 10.00-15.00 και 18.00-00.00.

Παρασκευή

Symphonic Rock

John Lennon, Imagine / Royal Philharmonic Orchestra

Queen, I want to break free / Royal Philharmonic Orchestra

Elton John, Rocketman/ Royal Philharmonic Orchestra

Σάββατο

Κλασική μουσική

Antonín Dvořák, Furiant, χορός αρ.1 σε ντο μείζονα, από τους Σλαβικούς χορούς, έργο 46

Dmitri Shostakovich, Βαλς II, από την Σουίτα Τζαζ αρ. 2

Ludwig Minkus, Don Quixote, Kitri Entrance

Hungarian Dance

Κυριακή

Κλασική μουσική

Gustav Holst, The Planets: Jupiter, The Bringer of Jollity

Tchaikovsky, Nutcracker

Vivaldi, Four Seasons, Autumn (1st mvt)

-Μπες στο αυτοκίνητο και οδήγησε μέχρι το Σούνιο

Το Σούνιο μπορεί να βρίσκεται στην Αττική, ωστόσο - αν εξαιρέσεις τους τουρίστες - οι υπόλοιποι το επισκεπτόμαστε μόνο τα Σαββατοκύριακα και σίγουρα όχι συχνά λόγω της απόστασης. Ο περίπατος στον ιστορικό χώρο, η βόλτα στη θάλασσα, το φαγητό σε τοπικά ταβερνάκια και γιατί όχι και το κολύμπι - αν ο καιρός το επιτρέπει - βρίσκονται στη to do λίστα μας.