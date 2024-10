Vichy Laboratoires: Aντιηλιακή προστασία & επιδόσεις στο Spetses Mini Marathon

Μέσα από μια εντυπωσιακή παρουσία γεμάτη αθλητικό πνεύμα, συμπερίληψη και φροντίδα, η Vichy Laboratoires υποστήριξε ως επίσημος Sun Care Partner το Spetses Mini Marathon 2024, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως 6 Οκτωβρίου στο νησί των Σπετσών

Η ομάδα της Vichy Laboratoires κέρδισε την πρώτη θέση στο βραβείο «Corporate Teams», μια διάκριση η οποία προσμετρά επί του συνόλου τη συμμετοχή και τους χρόνους των αθλητών, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στα απαιτητικά αθλήματα της διοργάνωσης.

Επιπλέον, η Vichy Laboratoires, με γνώμονα την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι» και με έμπνευση το motto της διοργάνωσης «To win is to participate», καθιέρωσε το «Commitment Award by Vichy» για τα αγωνίσματα της κολύμβησης και το οποίο απονεμήθηκε στον αθλητή που τερμάτισε τελευταίος, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της συμμετοχής και της προσπάθειας.

Με τη συμμετοχή αθλητών μελών της Ολυμπιακής ομάδας, διακεκριμένων αθλητών, συνεργατών φαρμακοποιών και εργαζομένων, η ομάδα της Vichy Laboratoires έγινε πρεσβευτής του φιλαθλητικού πνεύματος, αγωνιζόμενη με ήθος και πάθος και πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Νόρα Δράκου, τερμάτισε 1η στις γυναίκες (κατηγορία 30-39) στον κολυμβητικό αγώνα 1,5km. Ο Γιώργος Αρνιακός τερμάτισε μαζί με τον ολυμπιακό πρωταθλητή Δημήτρη Μάρκο, κατακτώντας μαζί τις 1η & 2η θέση (κατηγορία 30-39) στον κολυμβητικό αγώνα 3km. Ο Απόστολος Τέκος, συνεργάτης φαρμακοποιός, διακρίθηκε 2ος στον κολυμβητικό αγώνα 3km (κατηγορία 50-59).

Στα δρομικά αθλήματα η ομάδα Vichy σημείωσε σημαντικές διακρίσεις, με την Ντενίσα Μπάλλα να τερματίζει 2η στην κατηγορία της (18-29) στα 5km, την Αλεξάνδρα Σορόγκα, συνεργάτιδα φαρμακοποιός, 2η στο βάθρο στην κατηγορία της (40-49), την Αναστασία Τσουρουκτζή να τερματίζει 3η στα 10km (κατηγορία 30-39), ενώ στο βάθρο βρέθηκαν και οι Δήμος Χρονόπουλος, με την 3η θέση στα 10km (κατηγορία 18-29) και ο Απόστολος Τέκος με διπλές διακρίσεις, 1ος στα 10 km (κατηγορία 50-59) και 3ος στα 25km (κατηγορία 50-59).

Σημαντική παρουσία και επιδόσεις και για τους υπόλοιπους αθλητές της ομάδας Vichy, που υποστήριξαν τη διοργάνωση. Οι διακεκριμένοι αθλητές Ραφαέλα Σπανουδάκη, Αφροδίτη Γιαρένη, Μαρία Μαλάι, Γιώργος Σπανουδάκης, Μάνθος Μανδαλιανός, Γιώργος Ρουκλιώτης και ο Fitness Trainer Ηλίας Γκότσης και η Pilates Instructor Νικολέτα Μαυρίδη κέρδισαν τις εντυπώσεις με την παρουσία τους και το αθλητικό τους πνεύμα, επιτυγχάνοντας προσωπικά ρεκόρ.

Καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Vichy Laboratoires υλοποίησε παράλληλες δράσεις για τους συμμετέχοντες, υπενθυμίζοντας πως η φροντίδα του δέρματος και η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία είναι εξίσου σημαντικές με τη φροντίδα της σωματικής μας υγείας.

Το Σάββατο 5/10 στην παραλία του Ποσειδωνίου και πριν την εκκίνηση των κολυμβητικών αγώνων, πραγματοποιήθηκε ένα δυναμικό Warm Up Session by Vichy Laboratoires από τον πρωταθλητή κολύμβησης Γιάννη Δρυμωνάκο, εξασφαλίζοντας τη σωστή προθέρμανση των αθλητών, ενώ ταυτόχρονα η Vichy φρόντισε για την αντιηλιακή τους προστασία με την σειρά Capital Soleil που είναι ανθεκτική στο νερό.

Το πρωί της Κυριακής 6/10, στο SunCare Booth Vichy στην Πλατεία Ποσειδωνίου, ο Fitness Trainer Ηλίας Γκότσης, ανέλαβε την προθέρμανση των ομάδων για τις αποστάσεις των 5 και 25 χιλιομέτρων αντίστοιχα, δίνοντάς τους συμβουλές για τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα της Vichy, φρόντισε για την αντιηλιακή τους προστασία κάτω από τον θερμό ήλιο του πρωινού της Κυριακής.

Όλοι οι αθλητές και φίλοι της διοργάνωσης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν την σειρά Capital Soleil, στο Vichy SunCare booth στην Πλατεία Ποσειδωνίου, ενώ μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το 3D Photobooth και δώρα από τη Vichy. Η αντιηλιακή σειρά της Vichy Laboratoires, Capital Soleil, που αποτέλεσε τον σύμμαχο ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία στο φετινό Spetses Mini Marathon, είναι δερματολογικά ελεγμένη και παρέχει υψηλή προστασία ευρέως φάσματος από τις ακτίνες UVA και UVB για όλους τους τύπους δέρματος.

Οι λεπτόρρευστες και δροσερές υφές της αντιηλιακής σειράς προσώπου Capital Soleil UV-Age Daily και των αντιηλιακών νερών σώματος, αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει, χαρίζοντας φυσική αίσθηση και αόρατο τελείωμα, ενώ είναι ανθεκτικά στον ιδρώτα και το νερό, κατάλληλα για αθλητικές δραστηριότητες.

«Στη Vichy Laboratoires, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που για ακόμη μία φορά στηρίζουμε ένα τόσο σπουδαίο αθλητικό γεγονός, ως Sun Care Partner, συμβάλλοντας στην προστασία όλων των αθλητών από την ηλιακή ακτινοβολία. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και στη δική μας ομάδα, τη Vichy Laboratoires, που μας χάρισαν σπουδαίες διακρίσεις με την προσπάθειά τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.», δήλωσε η Ελένη Λεκκού, Brand Manager της VICHY.

Με την υποστήριξη της Vichy Laboratoires, το Spetses Mini Marathon προσέφερε για μια ακόμα χρονιά μια αξέχαστη εμπειρία, προάγοντας τον αθλητισμό και τη συλλογική προσπάθεια και φυσικά τη σημασία της αντιηλιακής προστασίας όλο το χρόνο.

Race fast... Don’t age fast!