Η The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan σε ένα εντυπωσιακό pop-up event στο The Mall Athens

Σας περιμένει να γνωριστείτε από κοντά στο 2ο επίπεδο του μεγάλου Πολυκαταστήματος.

Η The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan δημιουργεί ένα εντυπωσιακό pop-up event στο The Mall Athens, στο δεύτερο επίπεδο, από τη Δευτέρα 21 μέχρι το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής & Επισιτισμού.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της σωστής διατροφής και των υγιεινών διατροφικών συνηθειών, προσφέροντας παράλληλα πληροφορίες και λύσεις για την απώλεια βάρους και την μακροχρόνια διατήρησή του, αλλά και συστήνοντας το πρόγραμμα Lifestyle, ένα ευέλικτο πρόγραμμα διατροφής που αφορά όλους!

Η The 1:1 Diet, με ιστορία από το 1984, έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να διώξουν βάρος και να το συντηρούν με υγιεινό τρόπο, παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός.

Μέσα από διαδραστικούς σταθμούς που έχουν στηθεί στο σημείο, οι επισκέπτες θα μάθουν περισσότερα για τα θρεπτικά συστατικά και τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής ανακαλύπτοντας, πώς τα γεύματα της The 1:1 Diet καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες.

Μέσω γευσιγνωσίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα θρεπτικά γεύματα της The 1:1 Diet και να μάθουν πώς μπορούν να τα εντάξουν εύκολα στην καθημερινότητά τους.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι και Διατροφολόγοι της The 1:1 Diet θα παρέχουν διατροφικές συμβουλές, εξηγώντας πώς ένα υγιεινό γεύμα μπορεί να βελτιώσει τη συνολική υγεία και ευεξία. Οι διαδράσεις και οι εκπλήξεις όμως, δε σταματούν εκεί!

Στο εντυπωσιακό setup περιλαμβάνεται και ένας τροχός, για να σας δώσει ένα κίνητρο μέσω μιας έκπτωσης που μπορεί να κερδίσετε, για να μην αφήνετε πιa τη διατροφή σας στην τύχη.

Επιπλέον, όσοι συμμετάσχουν στη σύντομη έρευνα διατροφής που διεξάγεται, θα μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα από τα 1000 δωρεάν δοκιμαστικά πακέτα (Taster Packs) με γεύματα μίας εβδομάδας, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το πρόγραμμα.

Τέλος, στους συμμετέχοντες στις διάφορες διαδράσεις και παιχνίδια, προσφέρεται η limited edition Βirthday cake bar για την επέτειο των 40 χρόνων της εταιρείας.

Επισκεφθείτε το pop up της The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, στο 2ο επίπεδο του The Mall Athens (ανάμεσα στα Bershka & τη MAC Cosmetics) για να λύσετε κάθε απορία σας και να γνωρίσετε από κοντά τα οφέλη ενός προγράμματος που εντάσσεται εύκολα στην καθημερινότητά σας, προσφέροντας απαραίτητη υποστήριξη για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.