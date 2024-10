5 καθηλωτικές σειρές στο Netflix, βασισμένες σε αληθινά γεγονότα

Αν επιλέξεις να περάσεις με Netflix τις επόμενες δύο ημέρες, τότε ρίξε μια ματιά στις ακόλουθες σειρές

Έχει άλλη γοητεία όταν βλέπουμε σειρές στο Netflix που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Το ενδιαφέρον μας είναι πιο ζωντανό και σίγουρα τις παρακολουθούμε με διαφορετική ματιά. Διόλου τυχαίο που η πλατφόρμα έχει εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη της με ντοκιμαντέρ, ταινίες και σειρές που καταπιάνονται με ιστορίες που στο παρελθόν συγκλόνισαν τις κοινωνίες.

Εμείς θα εστιάσουμε στις σειρές του Netflix, που σημείωσαν επιτυχία, αφηγήθηκαν αληθινά γεγονότα και χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες.

Alias Grace

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία που συγκλόνισε τον Καναδά το 1843 και εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ, η σειρά σημείωσε επιτυχία στο Netflix όταν κυκλοφόρησε. Πόσω μάλλον όταν είχε προηγηθεί η επιτυχημένη σειρά «The Handmaid's Tale», στο Hulu, που βασίστηκε εξίσου σε βιβλίο της Άτγουντ. Η ιστορία καταπιάνεται με τη δολοφονία του Τόμας Κίνεαρ και της ερωμένης του, Νάνσι Μοντγκόμερι, από την 16χρονη καμαριέρα, Γκρέις Μαρκς. Εκείνη τιμωρήθηκε με ισόβια και ο συνεργός της, Τζέιμς ΜακΝτέρμοτ, σε θανατική ποινή. 16 χρόνια μετά, ο ψυχίατρος Σάιμον Τζόρνταν, μια αυθεντία σε θέματα αμνησίας, οδηγεί βήμα βήμα την Γκρέις σ' ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο παρελθόν.

Maid

Μια σειρά στο Netflix που πρέπει να μπει στη λίστα σου, αν δεν την έχεις δει. Βασισμένη στο best-seller βιβλίο της Στεφανί Λαντ με τίτλο «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive», που έγραψε την αληθινή ιστορία της, όσο προσπαθούσε να καλύψει το τραύμα της ενδοοικογενειακής βίας και την επιβίωση εκείνης και της τρίχρονης κόρης της. Στο Maid βλέπουμε την Άλεξ, που καταφέρνει να αποδράσει από τον κακοποιήτικό της σύντροφο, παίρνοντας μαζί και την κόρη τους, αναζητώντας βοήθεια σε δομή για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και ακόμα κι αν γλίτωσε από τον Σον, η ζωή μετέπειτα δεν της χαρίστηκε. Ούτε και τα γραφειοκρατικά ζητήματα.

When They See Us

Η δραματική σειρά στο Netflix βασίστηκε στην αληθινή ιστορία κακοποίησης μίας 28χρονης γυναίκας, το βράδυ της 19ης Απριλίου του 1989, στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, και στον συστημικό ρατσιμό της χώρας. Η γυναίκα εγκαταλείφθηκε αναίσθητη και όταν πια συνήλθε, δεν θυμόταν τίποτα. Για την επίθεση κατηγορήθηκαν άδικα πέντε μαύρα παιδιά, τα οποία έμειναν στην ιστορία ως οι «Πέντε του Σέντραλ Παρκ». Η σειρά που σκηνοθέτησε η Άβα Ντουβερνάι σκιαγραφεί την ανθρώπινη αδικία και την ανάγκη των πολλών να ρίχνουν κάπου την ευθύνη.

Unbelievable

Σχεδόν στο ίδιο μοτίβο με το Maid, το Unbelievable στο Netflix αποτυπώνει πλήρως το πώς έχει μάθει η κοινωνία να κρίνει κάθε διαφορετικό συναίσθημα και να το θεωρεί καχύποπτ. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η σειρά καταπιάνεται στην ουσία με δύο ιστορίες: η πρώτη αφορά έναν βιασμό που δεν έγινε πιστευτός από την αστυνομία της Ουάσινγκτον και η δεύτερη αφορά δύο γυναίκες ντετέκτιβ, στο Κολοράντο, που προσπαθούν να εντοπίσουν έναν κατά συρροή βιαστή. Εξαιρετικές ερμηνείες και οκτώ επεισόδια καθηλωτικά.

The Nurse

Βρισκόμαστε στο Νοσοκομείο Νίκομπιν Φάλστερ της Δανίας, εκεί όπου πριν κάποια χρόνια, η νοσοκόμα Κριστίνα Άιστρουπ Χάνσεν σκότωσε τρεις ανθρώπους, με υπερβολική δόση μορφίνης, επιλέγοντας τις βραδινές βάρδιες για να μην την υποπτευθεί κανείς. Όμως η νοσοκόμα Περνίλε Κούρζμαξ άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να μην κάνει άλλο τα στραβά μάτια. Η ιστορία απασχόλησε τις αρχές της Δανίας και η Κριστίνα καταδικάστηκε στην αρχή σε ισόβια, αλλά η μειώθηκε στα 12 χρόνια. Η σειρά στο Netflix έχει πραγματικά καλές ερμηνείες.