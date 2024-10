Οι 25 top προορισμοί για να επισκεφτείς το 2025, σύμφωνα με το National Geographic

Ανακοινώθηκαν οι κορυφαίοι προορισμοί στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως για το 2025

Σχεδόν δύο μήνες πριν από την εκπνοή του 2024, ανακοινώθηκαν οι top προορισμοί για το 2025 σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το National Geographic δημοσίευσε τη λίστα «Best of the World 2025» με τα μέρη που αξίζει και πρέπει να επισκεφτείς την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία.

Τη λίστα επιμελήθηκαν ειδικές και έμπειρες ομάδες που ασχολούνται με τα ταξίδια και σκοπός της είναι να αναδείξει εξαιρετικά μέρη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπορεί να μην είναι όλα δίπλα στο σπίτι μας, ωστόσο όλα έχουν να σου χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία ζωής. Όπως υποστήριξαν οι δημιουργοί της λίστας με τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, σκοπός είναι η ενημέρωση και η παρότρυνση να περάσεις αρκετά σύνορα και να ανακαλύψεις ένα καινούργιο μέρος αυτού του κόσμου.

«Αυτή η λίστα παρέχει στους ανθρώπους μέρη που όχι μόνο σέβονται την τοποθεσία για τις μελλοντικές γενιές, αλλά σέβονται, επίσης, την τοπική κουλτούρα και το περιβάλλον. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως σε μερικά χρόνια από τώρα, όλα θα εξακολουθούν να υπάρχουν», δήλωσε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Σταρλάιτ Γουίλιαμς.

Η λίστα αποτελείται από 25 προορισμούς, ο καθένας από τους οποίους φημίζεται και ξεχωρίζει για κάτι διαφορετικό. Ο πολιτισμός, η ιστορία, η βιωσιμότητα και η επαφή με τη φύση είναι χαρακτηριστικά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Κάτσε, λοιπόν, αναπαυτικά, άνοιξε τις σημειώσεις του κινητού σου και αποθήκευσε τα μέρη που σου άρεσαν περισσότερο.

Η λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για να ταξιδέψεις το 2025

Ευρώπη

Κορκ, Ιρλανδία

Αρχιπέλαγος Στοκχόλμης, Σουηδία

Εξωτερικές Εβρίδες, Σκωτία

Μπρασόβ, Ρουμανία

Κοινοβιακά μοναστήρια, Ιταλία

Cork, Ireland / Shutterstock

Αμερική

Haida Gwaii, Βρετανική Κολομβία

Boise, Αϊντάχο

Εθνικό Δάσος Ocala, Φλόριντα

Λος Άντζελες, Καλιφόρνια

Μπαρμπάντος

Γκουανταλαχάρα, Μεξικό

Γροιλανδία

Αντίγκουα, Γουατεμάλα

Cerrado, Βραζιλία

Shutterstock / Haida Gwaii, British Columbia

Ασία

Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ

Κοιλάδα Σούρου, Ινδία

Raja Ampat, Ινδονησία

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Kanazawa, Ιαπωνία

Eastern and Oriental Express, Μαλαισία

Shutterstock / Bangkok, Thailand

Αφρική

Τυνησία

Kwazulu-Natal, Νότια Αφρική

Σενεγάλη

Shutterstock / Tunisia

Ωκεανία

Northland, Νέα Ζηλανδία

Ποταμός Murray, Αυστραλία