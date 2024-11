Ιράν: Φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χιτζάμπ και συνελήφθη από τις Αρχές

Η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χιτζάμπ

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο, που δείχνουν μια φοιτήτρια να περιφέρεται με τα εσώρουχα έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης στο Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων, η νεαρή γυναίκα δέχτηκε πρότερα παρατήρηση για τον τρόπο που φορούσε τη χιτζάμπ.

Η ίδια εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της κατά του αυστηρού ισλαμικού κώδικα ενδυμασίας, βγάζοντας τα ρούχα της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Στα βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, βλέπουμε τη φοιτήτρια να περπατάει στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου με τα εσώρουχα, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους γύρω τους.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf November 2, 2024

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη από τις Αρχές και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το μέλλον της. Η σύλληψή της φαίνεται να έγινε με βίαιο τρόπο, καθώς - όπως αναφέρεται στον ξένο τύπο - μια ομάδα ανδρών τη συνέλαβε, την έδεσε και την απομάκρυνε από τον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου με ένα αυτοκίνητο.

Κάποιες από τις πληροφορίες αναφέρουν ότι η φοιτήτρια παρενοχλήθηκε από μέλη της Basij, μιας ιρανικής εθελοντικής παραστρατιωτικής ομάδας, ενώ βρίσκονταν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τα μέλη της φέρεται να έσκισαν τα ρούχα και τη μαντίλα της, αφήνοντάς τη μόνο με τα εσώρουχα.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Από την άλλη, η Αμνηστία ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της ότι η εν λόγω γυναίκα συνελήφθη, γιατί διαμαρτυρήθηκε για την καταχρηστική επιβολή του ενδυματολογικού κώδικα στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Όσον αφορά στην τοποθέτηση του Πανεπιστημίου, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων υποστήριξε ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας.

Και ενώ η φοιτήτρια είναι στα χέρια των Αρχών και κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί, στο διαδίκτυο υπάρχει έντονη ανησυχία για την υγεία και το μέλλον της. Όπως αναφέρει ο αυστηρός νόμος της χώρας, οι Ιρανές γυναίκες είναι υποχρεωτικό να φορούν τη χιτζάμπ, όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού, αλλιώς κινδυνεύουν να τιμωρηθούν σκληρά.

Η συγκεκριμένη γυναίκα αντέδρασε στο καθεστώς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με τη νομοθεσία σχετικά με την ενδυμασία. Έχοντας επίγνωση του τι μπορεί να ακολουθήσει αυτής της πράξης της, περπατάει με ηρεμία ανάμεσα στον κόσμο, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις γυναίκες της χώρας της.