Με αυτά που φέρνει το Netflix τον Νοέμβριο, το binge-watching είναι δεδομένο

Σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για να περάσουμε χουχουλιάρικα τον Νοέμβριο με Netflix

Το Netflix μπήκε ήδη σε εορταστικό mood, φέρνοντας τις πρώτες χριστουγεννιάτικες ταινίες στη βιβλιοθήκη του, είμαστε πολύ έτοιμες γι'αυτό. Για τον Νοέμβριο όμως, την έχει εμπλουτίσει με αρκετές και ενδιαφέρουσες σειρές, ιδανικές για binge-watching, καθώς και με ιδιαίτερες ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο ντοκιμαντέρ «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», που έχει γίνει ήδη διαθέσιμο στο Netflix, και αφορά το σκανδαλώδες φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην ποδοσφαιρίστρια Τζένι Ερμόσο, το οποίο άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο. Επιπλέον, ανυπομονούμε για το δεύτερο μέρος του «Cobra Kai», που έρχεται επιτέλους στα μέσα του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Όσα περιμένουμε τον Νοέμβριο στο Netflix

ΣΕΙΡΕΣ NETFLIX

Outer Banks: Season 4: Part 2

Θαμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια καθώς τα Ψάρια αγωνίζονται να βρουν ένα θρυλικό αντικείμενο με μια επικίνδυνη συμμορία αντίπαλων κυνηγών θησαυρών στα ίχνη τους.

Διαθέσιμο από 7 Νοεμβρίου

Born for the Spotlight

Κυνηγώντας τη λάμψη, τη δόξα και την τέχνη, γυναίκες με πάθος για την υποκριτική υπερβαίνουν τα όρια για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους στον ανελέητο κόσμο του θεάματος

Διαθέσιμο από 7 Νοεμβρίου

Bank Under Siege

Ισπανία, 1981. Όταν ένοπλοι ληστεύουν μια τράπεζα και κρατούν εκατοντάδες ομήρους, μια δημοσιογράφος κάνει αγώνα δρόμου με τις αρχές για να αποκαλύψει το κίνητρό τους.

Διαθέσιμο από 8 Νοεμβρίου

The Cage

Με όνειρο να γίνει επαγγελματίας, ένας νεαρός πυγμάχος παλεύει για να τον προσέξουν, μέχρι που ένας απρόσμενος αγώνας γεννά μια ευκαιρία για επιτυχία – κι έναν αντίπαλο.

Διαθέσιμο από 8 Νοεμβρίου

Mr. Plankton



Ένας άντρας που δεν ελπίζει στην ευτυχία και η πρώην του, η πιο δυστυχισμένη μέλλουσα νύφη, αναγκάζονται να κάνουν μαζί το τελευταίο ταξίδι της ζωής του.

Διαθέσιμο από 8 Νοεμβρίου

Rhythm + Flow: Brazil

Για να φορέσεις το στέμμα του χιπ χοπ, πρέπει να κατακτήσεις τη σκηνή. Βραζιλιάνοι ράπερ αναμετρώνται σ' έναν διαγωνισμό με τους Φιλίπε Ρετ, Τζόνγκα, Τάσα και Τρέισι.

Διαθέσιμο από 12 Νοεμβρίου

Beyond Goodbye

Όταν χάνει τον έρωτα της ζωής της σ' ένα δυστύχημα, η Σάεκο ελκύεται από τον άντρα στον οποίο, εν αγνοία και των δύο, μεταμοσχεύθηκε η καρδιά του αρραβωνιαστικού της.

Διαθέσιμο από 14 Νοεμβρίου

Cobra Kai: Season 6: Part 2

Ενόψει του παγκόσμιου τουρνουά, ο Ντάνιελ κι ο Τζόνι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στη νίκη.

Διαθέσιμο από 15 Νοεμβρίου

The Empress: Season 2

Καθώς στον ορίζοντα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να μαζεύονται μαύρα σύννεφα, η ανάγκη για διάδοχο του θρόνου δοκιμάζει τον γάμο του Φραγκίσκου και της Ελισάβετ.

Διαθέσιμο από 22 Νοεμβρίου

The Madness

Όταν ένας δημοσιογράφος ανακαλύπτει τυχαία ένα πτώμα στο δάσος των Πόκονο, βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός διαβόητου ρατσιστή λευκής υπεροχής.

Διαθέσιμο από 28 Νοεμβρίου

Asaf

Ένας πατέρας παλεύει με το διαζύγιό του καθώς βυθίζεται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Με τη ζωή του γιου του να κινδυνεύει, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του;

Διαθέσιμο από 28 Νοεμβρίου

Netflix

Senna

Γοητευμένος από παιδί από τα αυτοκίνητα, ο Βραζιλιάνος οδηγός Άιρτον Σένα έγινε θρύλος του αθλητισμού, μέχρι που κάτι τραγικό συνέβη και άλλαξε για πάντα τη Formula 1.

Διαθέσιμο από 29 Νοεμβρίου

ΤΑΙΝΙΕΣ NETFLIX

Meet Me Next Christmas

Για να συναντήσει τον άντρα των ονείρων της, μια αθεράπευτα ρομαντική αλωνίζει τη Νέα Υόρκη για να βρει εισιτήριο στη sold-out χριστουγεννιάτικη συναυλία των Pentatonix.

Διαθέσιμο από 6 Νοεμβρίου

Pedro Páramo

Βασισμένο στο μυθιστόρημα-ορόσημο του Χουάν Ρούλφο, ένας άντρας αναζητά τον πατέρα του, Πέδρο Πάραμο, σε μια πόλη γεμάτη βία, στοιχειωμένος από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

Διαθέσιμο από 6 Νοεμβρίου

10 Days of a Curious Man

Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη, ένας συγγραφέας μπλέκει σε μια σειρά θανατηφόρων γεγονότων προσπαθώντας να τη βρει — και σε μια καλή ιστορία.

Διαθέσιμο από 7 Νοεμβρίου

Maybe Baby 2

Όταν δύο ζευγάρια μαθαίνουν ότι η κλινική γονιμότητας δεν άλλαξε τελικά τα ωάριά τους, αποφασίζουν να συμβιώσουν και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους.

Διαθέσιμο από 21 Νοεμβρίου

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ NETFLIX

It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football

Ισπανίδες ποδοσφαιρίστριες σμίγουν για πρώτη φορά και ξαναζούν το πολυτάραχο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικείου Ποδοσφαίρου του 2023 και το φιλί που επισκίασε τη νίκη τους.

Διαθέσιμη ήδη στο Netflix

Netflix

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Είχε μία ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι παρέμενε ο Βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ. Ανακαλύψτε την ιστορία πίσω από το αφιέρωμα για την Επάνοδο του Έλβις Πρίσλεϊ το ’68.

Διαθέσιμο από 13 Νοεμβρίου

Netflix

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey

Λάθη της αστυνομίας και μιντιακό χάος εκτροχίασαν την υπόθεση δολοφονίας της Τζον Μπενέ Ράμζι. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ καταγράφει την προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης.

Διαθέσιμο από 25 Νοεμβρίου