Oasis: Πόσα θα «πιάσει» το χειρόγραφο με τους στίχους του Wonderwall

Με δεδομένο ότι "Wonderwall" είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, η ζήτηση για το αυθεντικό χειρόγραφο μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή

Οι Oasis έχουν κάνει τη μουσική βιομηχανία να περιστρέφεται ξανά γύρω από το όνομα τους. Από τη στιγμή που ανακοίνωσαν πως επιστρέφουν σε live εμφανίσεις, τα εισιτήρια έκαναν αμέσως «φτερά». Ωστόσο, τα αδέρφια Gallagher δε μένουν μόνο σε αυτό. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το hype της μπάντας αυτή τη στιγμή, προχωρώντας σε μια δημοπρασία αγαπημένων τους αντικειμένων.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αξίζει να αναφέρουμε πως οι Oasis ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της Britpop σκηνής, με τους αδελφούς Noel και Liam Gallagher να ηγούνται της μπάντας που καθόρισε τη μουσική της δεκαετίας του '90. Με κλασικά άλμπουμ όπως το "(What's the Story) Morning Glory?" και το "Definitely Maybe", οι Oasis κατέκτησαν την παγκόσμια μουσική σκηνή, με κομμάτια όπως το "Wonderwall" και το "Don't Look Back in Anger" να γίνονται θρυλικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr