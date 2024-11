Για έναν καλύτερο κόσμο έτρεξαν οι εθελοντές-δρομείς της HELLENiQ ENERGY στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Στη γραμμή εκκίνησης για την ιστορική διαδρομή του 41ου Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας βρέθηκαν οι εθελοντές της HELLENiQ ENERGY.

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί -μεταξύ άλλων- μία σημαντική γιορτή του αθλητισμού με τις συμμετοχές φέτος να ξεπέρασαν κάθε προσδοκία! Στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που διεξήχθη το Σάββατο 9 και τη Κυριακή 10 Νοεμβρίου οι συμμετοχές "έσπασαν" ρεκόρ ξεπερνώντας τις 73.000!

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκαν και οι εθελοντές-δρομείς της HELLENiQ ENERGY προερχόμενοι από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Εθελοντές από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία «Πέρασαν από τα σύνορα» και συμμετείχαν ενεργά στον 41ο Μαραθώνιο και στις διαδρομές των 5, 10 & 42 χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, 123 εργαζόμενοι-εθελοντές έτρεξαν στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Την Κυριακή, 82 δρομείς έτρεξαν 10 χιλιόμετρα ενώ 27 διένυσαν τη μεγάλη διαδρομή 42 χιλιομέτρων του κλασικού Μαραθωνίου.

Κίνητρο των εθελοντών-δρομέων της HELLENiQ ENERGY αποτέλεσε ο καλός σκοπός της φετινής διοργάνωσης, η υποστήριξη του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Με βασικό σύνθημα «Τρέχοντας πέρα από τα σύνορα – Έξι χώρες, μια ομάδα, για καλό σκοπό» (Running beyond borders - Six countries, one team, for a good cause) οι εργαζόμενοι του Ομίλου συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση 3 ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες, από τις όμορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

«Η αλληλεγγύη και η διαρκής κοινωνική προσφορά αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την HELLENiQ ENERGY και τους ανθρώπους της»

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε, «Φέτος, στηρίζουμε όλοι μαζί το έργο του Make-A-Wish Ελλάδας, θέλοντας να προσφέρουμε χαρά σε 3 παιδιά που έχουν μάθει να αγωνίζονται για τη ζωή. Κάνουμε τις ευχές τους πραγματικότητα και οι δικές μας θα συνεχίσουν να τους συντροφεύουν.»

Ομαδική φωτογραφία από την 1η ημέρα του Μαραθωνίου, στο HELLENiQ ENERGY Running Station.

Η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Make-A-Wish Ελλάδος, τόνισε ότι: «Η HELLENiQ ENERGY έχει σταθεί συστηματικά στο πλευρό των παιδιών που δοκιμάζονται, των παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Με τη φροντίδα πάντα προσανατολισμένη στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησής τους, υποστηρίζουν την εκπλήρωση ευχών παιδιών που κατοικούν στις αντίστοιχες περιοχές. Είναι συγκινητική η σταθερότητα με την οποία μας συμπαραστέκονται, αλλά και η ταυτόχρονη έννοια τους να βοηθήσουν παιδιά που μένουν κοντά στις εγκαταστάσεις τους, να ζήσουν το όνειρό τους. Μόνο με τέτοιες σχέσεις μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μία απειλητική ασθένεια και, δυστυχώς, είναι χιλιάδες.»

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Make-A-Wish Ελλάδος

Με τη συμμετοχή τους στον 41ο Μαραθώνιο της Αθήνας οι εθελοντές-δρομείς της HELENiQ ENERGY βοήθησαν στην υλοποίηση της ευχής του 12χρονου Γιώργου από τη Δυτική Αττική που επιθυμούσε να αποκτήσει ένα ειδικό αμαξίδιο, του 4χρονου Μάριου από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που είχε ονειρευτεί ένα νέο δωμάτιο και της 16χρονης Ελευθερίας από τη Κοζάνη, η οποία ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα Formula 1.

Ομαδική φωτογραφία από την 1η ημέρα του Μαραθωνίου και τα 5 χιλιόμετρα, όπου έλαβαν μέρος και εργαζόμενοι του Ομίλου από χώρες του εξωτερικού.

Κατά τον Μαραθώνιο η HELLENiQ ENERGY παρείχε την υποστήριξή της και στους 232 συμμετέχοντες του Ομίλου με τον ειδικό χώρο-σημείο συνάντησης που δημιούργησε στην οδό Αρδηττού. Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” βρισκόταν εκεί ως σημείο συνάντησης, αναμνηστικής φωτογράφισης αλλά και διατροφικής υποστήριξης και αποθεραπείας για τους δρομείς του Ομίλου.

Σίγουρα η συμμετοχή στον Μαραθώνιο, ειδικά όταν αυτή γίνεται για καλό σκοπό, αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία προσφέροντας στους εθελοντές-δρομείς γεμάτα συναισθήματα!