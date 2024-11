BlueSky: Το νέο κοινωνικό δίκτυο που παίρνει τον κόσμο του Χ - Σε 24 ώρες έκαναν εγγραφή 1 εκατ. χρήστες

Την ώρα που το Χ και το Threads ανταγωνίζονται για την κορυφή, ένα νέο κοινωνικό δίκτυο ονόματι BlueSky έχει ήδη κερδίσει έδαφος

Από τη μία έχουμε το Χ του Ίλον Μασκ, από την άλλη το Threads του Μαρκ Ζάγκερμπεργκ. Τι κοινό έχουν μεταξύ τους; Ότι και τα δύο κοινωνικά δίκτυα δεν χαίρουν εκτίμησης των χρηστών, για διαφορετικούς λόγους το καθένα και ότι πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν έναν νέο ανταγωνιστή, που ακούει στο όνομα BlueSky. Το κοινωνικό δίκτυο που ήρθε να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία και πολιτικά κίνητρα.

Μόλις την πρώτη εβδομάδα, μετά τις αμερικανικές εκλογές, το BlueSky είδε τους συνδρομητές του να αυξάνονται κατα 1 εκατομμύριο. Όσοι αποχώρησαν δηλαδή από το Χ, έκαναν λογαριασμό στο Blue Sky. Ο λόγος ήταν ο Ίλον Μασκ, ο οποίος αποκτά μια πιο στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που σημαίνει πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να πετύχει τους πολιτικούς του σκοπούς, μέσω του Χ.

we're 10k people away from reaching 1,000,000 new users in a single day....



help us find 10,000 of our closest friends? as a treat?https://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/M8s8WXhmhv