Love Actually: Οι θαυμαστές μόλις ανακάλυψαν μια κρυφή λεπτομέρεια, 21 χρόνια μετά

Και κάπως έτσι, αυτή η σκηνή στο Love Actually έγινε πιο συγκινητική ακόμα

Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που το Love Actually έκανε πρεμιέρα και συστήθηκε στους σινεφίλ. Ο Ρίτσαρντ Κέρτις, που προηγουμένως είχε χαρίσει επιτυχίες όπως το «Mr. Bean» και το «Notting Hill», σκηνοθέτησε τη χριστουγεννιάτικη κομεντί, η οποία έγινε από τις πιο αγαπημένες του κόσμου. Μέχρι σήμερα, οι θεατές την βλέπουν ως παράδοση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή.

Το Love Actually ή θα σου αρέσει ή θα το βαρεθείς. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει δει ολόκληρη την ταινία, γνωρίζει σκόρπιες σκηνές που έγιναν γνωστές όλα αυτά τα χρόνια. Το «Τo me, you are perfect», που έγραψε ο Μαρκ στην Τζούλιετ, κάνοντάς της ερωτική εξομόληγηση, είναι σίγουρα μία εξ αυτών.

Χρόνια αργότερα όμως, οι θαυμαστές εντόπισαν μία κρυφή λεπτομέρεια βλέποντας την ταινία, που τους έκανε να συγκινηθούν ακόμα περισσότερο. Ο λόγος για τη σκηνή που η Έμα Τόμσον, στον ρόλο της Κάρεν, ανοίγει το χριστουγεννιάτικο δώρο του συζύγου της, Χάρι. Στον ρόλο του οποίου ήταν ο αείμνηστος Άλαν Ρίκμαν.

Είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεται πως ο Χάρι την απατά. Περιμένοντας να δει το κολιέ που είχε ανακαλύψει στο παλτό του, προς απογοήτευσή της, αντίκρυσε τελικά ένα cd της Τζόνι Μίτσελ. Αυτό είναι όμως γνωστό. Αυτό που οι θαυμαστές τώρα αντιλήφθηκαν, είναι πως η Κάρεν είχε φορέσει σκουλαρίκια, για να τα ταιριάξει με το κολιέ που νόμιζε πως θα έπαιρνε για δώρο.

Σε αυτό το βίντεο του TikTok, ένας χρήστης απόρησε πώς δεν το είχε προσέξει ποτέ. Ούτε εμείς, για να πούμε την αλήθεια.

Τι είχε δηλώσει η Έμα Τόμσον για την σκηνή στο Love Actually

Η ηθοποιός είχε δηλώσει για την εν λόγω σκηνή στο Love Actually και την συγκίνηση που προκαλεί κάθε φορά, πως αυτό συμβαίνει γιατί «όλοι έχουν περάσει από κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι μόνο η στεναχώρια, αλλά το ότι έπρεπε να το διαχειριστεί».

Κι αυτό είναι γεγονός. Η Κάρεν συγκρούεται με την επιθυμία της να καταρρεύσει, αλλά παράλληλα και να διατηρήσει τις χριστουγεννιάτικες στιγμές ανέπαφες, για χάρη των παιδιών της. Είναι μια συντετριμμένη σύζυγος, αλλά είναι επίσης μια αφοσιωμένη μητέρα που δεν θέλει να καταστρέψει τα παιδιά της. Νιώθουμε την ένταση μεταξύ αυτών των δύο ρόλων και τον τρόπο με τον οποίο καταπίνει τη θλίψη της, ενώ έχει ανακαλύψει πως ο γάμος της δεν είναι αυτός που νόμιζε.

Η Τόμσον συνέχισε λέγοντας πως «αν η Κάρεν έλεγε, "Θεέ μου, νόμιζα ότι θα μου έδινες ένα κολιέ και απ΄ότι φαίνεται θα το δώσεις σε κάποιον άλλο", δεν θα συγκινούμασταν το ίδιο».

Στο μεταξύ, λίγες ημέρες πριν, η Κίρα Νάιτλι μίλησε εξίσου για τη δική της σκηνή στο Love Actually, όπου ο Μαρκ κάνει την εξομόληση, λέγοντας πως ήταν «ανατριχιαστική και γλυκιά». Και συνέχισε αναφερόμενη σε ένα περιστατικό που βίωσε, λέγοντας πως «ήμουν κολλημένη στην κίνηση για αιώνες πρόσφατα και ένα αυτοκίνητο γεμάτο οικοδόμους δίπλα μου, άρχισε να κρατά ψηλά τις ταμπέλες όπως στην ταινία. Ήταν ανατριχιαστικό και γλυκό ταυτόχρονα, όπως ήταν και στην ταινία».