"All I Want for Christmas is You" – Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι που λατρεύεις να μισείς

Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. 30 χρόνια μετά είναι συνώνυμο των Χριστουγέννων. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του;

Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σταθερά σε αυτή τη ζωή. Όλοι θα κλάψουμε, όλοι θα γελάσουμε, όλοι θα πεθάνουμε και όλοι θα ακούσουμε αμέτρητες φορές το “All I want for Christmas is you” της Μαράια Κάρεϊ, σε σπίτια, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, πάρτι στο γραφείο ή εορταστικές playlists κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο.

Τι κι αν στην εποχή του, 30 χρόνια πριν, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1994, έφτασε μέχρι το νούμερο 12 του αμερικανικού billboard και δεν κατάφερε καν να αναδειχθεί πιο εμπορικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της χρονιάς. Κάπου εκεί θα μπορούσε να είχε τεθεί το τέλος της σύντομης ιστορίας του, αλλά όχι.

Το All I want for Christmas is you συνέχισε να επιστρέφει κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο, όλο και πιο δυνατό, όλο και πιο δημοφιλές για να φτάσει ύστερα από τρεις δεκαετίες (το 2023) να αναδειχθεί από το Billboard ως το πιο εμπορικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών!

Η επιτυχία, η σταθερή απήχησή του στο κοινό και η δυναμική της επιρροής του δεν μειώθηκαν, αντιθέτως κορυφώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Γεγονός, που αυτομάτως εγείρει το ερώτημα: πώς το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ σε μια διαδρομή 30 ετών κατάφερε να γίνει συνώνυμο των Χριστουγέννων;

"All I Want for Christmas is You" – Η ιστορία πίσω από το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Μουσική, στίχος και μια χαρισματική περσόνα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εξηγούν την τεράστια απήχηση του τραγουδιού, ξεκινώντας από τα πλέον προφανή: τη φωνή, το στίχο, τη μελωδία του, που μοιάζει απλή αλλά είναι αρκετά περίπλοκη. Η ενορχήστρωση, η ερμηνεία και τα ιδιαίτερα φωνητικά, που είναι επηρεασμένα από το Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Φιλ Σπέκτορ, A Christmas Gift for You (1963), του δίνουν μια ξεχωριστή νοσταλγική διάθεση.

Προφανώς, δεν είναι εύκολη η δημιουργία ενός διαχρονικού ποπ Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, αν κρίνουμε από τις όχι και τόσο πετυχημένες απόπειρες ονομάτων όπως η Τέιλορ Σουίφτ ή ο Τζάστιν Μπίμπερ. Το All I want for Christmas is you, όμως, κινείται με επιτυχία ανάμεσα στις εποχές και τα είδη του μιούζικαλ. Στόχος της Κάρεϊ ήταν να δημιουργήσει ένα τραγούδι διαχρονικό, σύγχρονο και νοσταλγικό μαζί, που δεν θα χαρακτηρίζεται μόνο από τον ήχο των ‘90s.

Το γεγονός ότι είναι αφιερωμένο στα Χριστούγεννα δεν το περιορίζει σε θρησκευτικό στίχο. Είναι ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης, που μιλά για τα Χριστούγεννα, στέλνοντας μήνυμα έρωτα κι ελπίδας, με το οποίο ο καθένας, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διάκρισης, μπορεί να ταυτιστεί.

Πέρα, όμως, από την ποιότητα του τραγουδιού, που επιβεβαιώνει και το ταλέντο της Μαράια Κάρεϊ στη σύνθεση και στη δημιουργία (καθώς έχει γράψει τις 17 από τις 18 νούμερο ένα επιτυχίες της), ακόμα ένας παράγοντας της επιτυχίας είναι η ίδια η Κάρεϊ, η υπέροχη φωνή και η χαρισματική περσόνα, που από παιδί λάτρευε τα Χριστούγεννα, αλλά η δυσλειτουργική οικογένεια στην οποία μεγάλωσε, δεν της επέτρεπε να τα απολαύσει.

Μαράια Κάρεϊ - Ένα κορίτσι, που αγαπούσε τα Χριστούγεννα

Η Κάρεϊ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονγκ Άιλαντ, κυρίως μαζί με τη μητέρα της, καθηγήτρια φωνητικής και τραγουδίστρια της όπερας, Πατρίτσια. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν τριών ετών κι η σχέση με τη μητέρα της ήταν αρκετά περίπλοκη (όπως έχει γράψει στην αυτοβιογραφία της, πιστεύει πως τη ζήλευε για τις μουσικές της δεξιότητες).

Ως παιδί, ανυπομονούσε κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα, όμως σύμφωνα πάντα με την αυτοβιογραφία της, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα έπνιγαν τον ενθουσιασμό της. “Πάντα ήθελα να περάσω πραγματικά υπέροχα Χριστούγεννα, αλλά πάντα μου τα κατέστρεφαν. Κι έτσι ορκίστηκα, να φροντίζω κάθε χρόνο να είναι τα Χριστούγεννα υπέροχα”.

Όταν, όμως, η δισκογραφική της πρότεινε να κάνει ένα Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, σε μια εποχή που ήταν 24 ετών και ήδη μετρούσε οκτώ νούμερο ένα τραγούδια στο ενεργητικό της, η πρώτη αντίδραση της ήταν αρνητική. Θεωρούσε πως ήταν πολύ νέα για κάτι τέτοιο, πως οι Χριστουγεννιάτικες συλλογές είναι για καλλιτέχνες, που έχουν ήδη διαγράψει την πορεία τους.

Ωστόσο, το αποφάσισε. Όπως περιγράφει το ντοκιμαντέρ του 2019 για το Amazon με τίτλο “Η Μαράια Κάρεϊ είναι τα Χριστούγεννα”, έβαλε στην τηλεόραση να παίζει η κλασική Χριστουγεννιάτικη ταινία “Μια υπέροχη ζωή”, πήρε ένα μικρό αρμόνιο κι άρχισε να αναζητά τη μελωδία του πρώτου Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, που θα έγραφε στη ζωή της, του All I want for Christmas is you. Όπως έχει δηλώσει η δημοσιογράφος Τάιναν Σινκς στο Time, “απλώς έκατσε κάτω και εφηύρε τα Χριστούγεννα…”.

Η αξεπέραστη επιτυχία του τραγουδιού, όπως έχει δηλώσει στο People, στάθηκε μια έκπληξη και για την ίδια την Κάρεϊ. “Δεν το περίμενα αλλά είναι υπέροχο, κυρίως γιατί το έγραψα από αγάπη. Αγάπη για τα Χριστούγεννα και τα υπέροχα τραγούδια τους, που από παιδί λάτρευα”.

Ο παράγοντας “Love actually”

Βεβαίως, από τους παράγοντες της επιτυχίας και της αυξανόμενης δυναμικής του All I want for Christmas is you, δεν μπορεί να λείψει η αναφορά στο “Love actually”, που σχεδόν μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, του έδωσε νέα πνοή και συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στην ποπ κουλτούρα (καθώς μιλάμε για ένα φιλμ, που έχει επίσης γίνει απαραίτητο συστατικό των Χριστουγέννων, όσο και τα φωτάκια στο δέντρο).

Η επιρροή της ταινίας, που ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο για την Μαράια Κάρεϊ (είχε γίνει στόχος των ταμπλόιντ, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει μια δημόσια νευρική κατάρρευση), κατάφερε να ανανεώσει τη γοητεία του και να εδραιώσει τη θέση του στο πάνθεον των πιο αγαπημένων Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών όλων των εποχών -πάνω από επιτυχίες, ερμηνευμένες από φωνές όπως αυτή του Μπινγκ Κρόσμπι.

Πέραν όλων αυτών, όμως, η ουσία του All I want for Christmas is you, αυτό το μαγικό άγγιγμα που το κάνει να αγγίζει ευαίσθητες χορδές, είναι το μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας που στέλνει. Η βεβαιότητα ότι αρκεί η αγάπη κι ο καθένας μπορεί να περάσει τα πιο όμορφα και μαγικά Χριστούγεννα, χωρίς να του λείπει απολύτως τίποτα.